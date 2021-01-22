Россияне начали массово бронировать билеты на летний отпуск: популярные направления

Россияне начали массово бронировать билеты на летний отпуск: популярные направления
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Стоимость авиаперелетов заметно подешевела

Многие российские туристы уже начали заниматься планированием летнего отдыха. Заблаговременная покупка туров и билетов не только позволяет успеть забронировать самые желанные места, но и является отличным способом сэкономить. 

Выяснилось, что чаще всего путешественники покупают авиабилеты по 7 направлениям. Так, лидерами продаж являются Сочи, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анапа, Геленджик и Калининград, сообщает "Лента" со ссылкой на исследование сервиса "Туту.ру". 

Чаще всего билеты по этим направлениям покупали жители Санкт-Петербурга и Москвы, уточняет канал "360". При этом цены на перелеты заметно снились. Так, рейс Москва-Сочи обойдется на 33% дешевле, чем в том году,  а перелет в Геленджик подешевел аж на 43%.

Но не исключено, что в этом году авиаперевозчики решат "отыграться" за прошлый сезон, поэтому цены на перелеты могут заметно увеличиться ближе к лету. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, в какие страны можно улететь из России прямо сейчас. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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