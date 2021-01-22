Стоимость авиаперелетов заметно подешевела

Многие российские туристы уже начали заниматься планированием летнего отдыха. Заблаговременная покупка туров и билетов не только позволяет успеть забронировать самые желанные места, но и является отличным способом сэкономить.

Выяснилось, что чаще всего путешественники покупают авиабилеты по 7 направлениям. Так, лидерами продаж являются Сочи, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анапа, Геленджик и Калининград, сообщает "Лента" со ссылкой на исследование сервиса "Туту.ру".

Чаще всего билеты по этим направлениям покупали жители Санкт-Петербурга и Москвы, уточняет канал "360". При этом цены на перелеты заметно снились. Так, рейс Москва-Сочи обойдется на 33% дешевле, чем в том году, а перелет в Геленджик подешевел аж на 43%.

Но не исключено, что в этом году авиаперевозчики решат "отыграться" за прошлый сезон, поэтому цены на перелеты могут заметно увеличиться ближе к лету.

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