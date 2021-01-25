Цены взлетят из-за пандемии коронавируса

Россиянам придется раскошелиться на отдых летом в своей стране. Это удовольствие обойдется дороже, чем в прошлом году, как минимум на 25%, предупредили эксперты.

Такая ситуация возникнет из-за пандемии коронавируса. Чем ближе к сезону, тем больше будут подниматься цены, и в итоге они могут вырасти еще выше, отметили в Ассоциации туроператоров.

Бронировать туры по России соотечественники начали в ноябре 2020-го. И к концу января 2021 года стоимость только проживания в отелях, в зависимости от категории, увеличилась на 3 – 20%. Размещение летом на курортах Краснодарского края и Крыма, в среднем пока составляет 10%, но вряд ли этот показатель сохранится, скорее он повысится до 15% и больше.

Если места будут занимать быстро, то после окончания акций раннего бронирования отдых подорожает. И в самый высокий сезон цены на него с конца марта вырастут на 25%, а то и на 30%, сообщили туроператоры.



АТОР советует россиянам, желающим не разориться на летний отдых, заранее побеспокоиться о нем. Дешевле обойдется приобрести туры заранее.

В конце декабря россиян предупреждали о росте цен на отдых в 2021 году. Если введенные из-за распространения COVID-19 меры немного ослабеют, начнут открываться границы и возобновляться авиасообщение, стоимость туров увеличится на 10 – 15%, а при условии возвращения больших возможностей для путешествий она поднимется на 5 – 10%, предполагали эксперты.