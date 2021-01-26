Стоимость отдыха на любимых курортах с каждым днем поднимается все выше

Поездки в Турцию уже сейчас заметно подорожали для жителей нашей страны. Цены на них уже выросли на 5 – 15%, однако ближе к лету ожидается еще большее повышение, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

На данный момент за недельный тур на двоих в июне нужно платить не меньше 46 тыс. рублей. А семидневный отдых в пятизвездочном отеле по системе "все включено" в том же месяце обойдется в 60 тыс. рублей. И это далеко не предел, отметили в АТОР.

Это произойдет потому, что к теплому времени года привычные для российских туристов поездки в Европу по-прежнему будут невозможны из-за коронавирусных ограничений. И единственной страной, куда они смогут отправиться на отдых будет Турция, пояснила радио Sputnik исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Она посоветовала покупать путевки в Турцию на июнь уже сейчас. И добавила, что ближе к лету цены могут подняться на целых 30%, передает URA.RU.

В АТОР назвали нынешнюю среднюю стоимость путевки в трехзвездочные отели на летний период – почти €400 на человека, а в пятизвездочные – до €600. И также порекомендовали приобретать туры нужно до конца марта, чтобы выиграть в цене. По мнению экспертов, как только закончится период раннего бронирования, то есть в апреле – мае, стоимость отдыха в Турции подорожает.

На прошлой неделе стало известно, что многие россияне отказались от путевок в Турцию. Причиной массовой отмены отдыха они назвали карантинные меры в этой стране.