Это произойдет не позже июня

К лету еще несколько стран Евросоюза могут открыть свои границы для российских путешественников. Их пока две, сообщил эксперт Юрий Барзыкин.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, воплотить такие замыслы собираются не позже июня. Власти Испании и Греции уже высказались по этому поводу. На Кипре пока только заявили о готовности принять гостей из РФ в будущем .

Все будет проходить "по регламенту с особым порядком", указал Барзыкин в комментарии URA.RU. И добавил, что позже могут увеличить количество маршрутов в Египет. Очередная правительственная комиссия уже отбыла в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Однако он пока о результатах ее работы ему ничего не известно.

Очень скоро хорошие новости могут прийти также из Доминиканы и Туниса. На это есть шанс рассчитывать, если ситуация не изменится, пояснил эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев, передает телеканал "360".

До 1 февраля возобновлено авиасообщение России с 19 странами. Через неделю можно будет улететь в Грецию и Сингапур. Кроме того, с 8 февраля восстанавливаются международные рейсы в аэропортах Екатеринбурга и Перми.