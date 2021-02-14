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В этом году 14 февраля подавляющее число россиян путешествует по России. За границу перелет запланировали лишь 4 процента пользователей сервиса Biletix. Об этом пишет РИА Новости.
Для сравнения – в прошлом году, пока границы были открыты, День всех влюбленных остались отмечать в России только 62 процента клиентов Biletix.
Как отмечают эксперты, путешествия по России подешевели. Цены на авиабилеты туда-обратно по стране снизились на три процента. Средний чек теперь составляет 5,7 тысячи рублей. Перелеты за границу подешевели на 21 процент. Сейчас средняя стоимость билета составляет 11,4 тысячи.
Специалисты назвали самые востребованные направления. Активнее всего россияне раскупали билеты в Сочи, Крым, Москву, Петербург и Екатеринбург.
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