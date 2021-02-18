Зарубежный отдых в мае сильно ударит по карману

Зарубежный отдых в мае сильно ударит по карману
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Киселев
Цены на путевки по России пока не изменились, но могут

Зима заканчивается, на подходе весна, и многие рссияне, уставшие от органичений, связанных с пандемией коронавируса, мечтают о путешествиях, в том числе за границу. Однако тут их поджидает неприятный сюрприз: такой отдых влетит в копеечку.

Спрос на поездки в майские выходные заметно вырос. И пока карантинные меры не отменены полностью, туроператоры повышают цены. 

Путевки в среднем подорожали вполовину. В частности, короткий тур на Мальдивы уже стоит 390 тыс. руб, что на 52% больше, чем два года назад.

За поездку в ОАЭ придется выложить 95 тыс. (на 48%), путешествие на Занзибар обойдется в 195 тыс. (на 32%), на Кубу – в 162 тыс. руб. (на 31%), сообщает "Коммерсант". 

Стоимость туров внутри страны пока не изменилась. Однако эксперты не исключают роста цен и на отдых в России, отмечает URA.RU

Не так давно россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции. В конце января они повысились на 5 – 15%, но, по мнению экспертов, в теплое время года ожидается увеличение на 30%.

Также говорилось о подорожании летнего отдыха в нашей стране. Платить за него придется больше, чем в прошлом году, минимум на 25%, подсчитали аналитики

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость141614
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- Нюрк, а Нюрк - ну чо - рванем на мальдивы ? !!!
Гость141614
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нечего быдлу ездить в стары НАТО.
взяли кирки и лопаты и на дачах !
Гость141614
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так что отдыхать россиянам на своих помойных дачах, стоя вверх задами.
скрепно помолясь и мечтая о иальдивах.
ахахахаха
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