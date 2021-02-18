Цены на путевки по России пока не изменились, но могут

Зима заканчивается, на подходе весна, и многие рссияне, уставшие от органичений, связанных с пандемией коронавируса, мечтают о путешествиях, в том числе за границу. Однако тут их поджидает неприятный сюрприз: такой отдых влетит в копеечку.

Спрос на поездки в майские выходные заметно вырос. И пока карантинные меры не отменены полностью, туроператоры повышают цены.

Путевки в среднем подорожали вполовину. В частности, короткий тур на Мальдивы уже стоит 390 тыс. руб, что на 52% больше, чем два года назад.

За поездку в ОАЭ придется выложить 95 тыс. (на 48%), путешествие на Занзибар обойдется в 195 тыс. (на 32%), на Кубу – в 162 тыс. руб. (на 31%), сообщает "Коммерсант".

Стоимость туров внутри страны пока не изменилась. Однако эксперты не исключают роста цен и на отдых в России, отмечает URA.RU.



Не так давно россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции. В конце января они повысились на 5 – 15%, но, по мнению экспертов, в теплое время года ожидается увеличение на 30%.



Также говорилось о подорожании летнего отдыха в нашей стране. Платить за него придется больше, чем в прошлом году, минимум на 25%, подсчитали аналитики