Когда Европа откроет границы для россиян: прогноз туроператоров

Когда Европа откроет границы для россиян: прогноз туроператоров
Фото: Arne Dedert/dpa/www.globallookpress.com
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Ситуация будет развиваться в зависимости от пандемии

Глава российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев поделился информацией о выдаче европейскими государствами виз для граждан России. По словам главы объединения, начало процедуры может возобновиться летом этого года.

Игнатьев также отметил, выступая на пресс-конференции, что РСТ имеет довольно много представителей – практически в каждой стране Евросоюза. Согласно приведенным данным, в летнее время, вероятнее всего, и возобновится выдача виз для россиян.

Тем не менее, уточнил глава РСТ, в настоящее время официальная информация отсутствует. Ситуация зависит, в том числе, и от развития эпидемиологической обстановки в странах.

"Это прогноз от них. Ситуация зависит от медицины", – приводит "Интерфакс" заявление эксперта.

Специалист добавил, что ряд европейских государств готовы к открытию границ для россиян – в частности, речь идет о Греции, Венгрии и Хорватии. Однако стоит помнить о "политических предпочтениях" Брюсселя.

"Никто не отменял Шенгенское соглашение. Если туристы выберут Грецию для посещения других стран, то такая ситуация будет для ЕС неприемлема. Брюссель примет общее решение", – заявил спикер.

Также Игнатьев напомнил, что возобновление выдачи виз российская сторона принимает с большинством государств, основываясь на принципе взаимности.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает проведение вакцинации весомым условием для возобновления поездок в Европу для иностранных граждан. В Брюсселе также полагают, что этот фактор необходимо пересмотреть из-за обнаружения и распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, принимая в учет научные рекомендации.

Егор МАЛКОВ

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Александр
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Раньше в европейских странах бывал очень часто как турист. Больше никогда в европу не поеду из принципа (разве, что на броне танка). Буду тратить свои деньги в Азии. Европа для меня закрыта навсегда.
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