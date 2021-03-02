Сколько стоит слетать в Турцию в мае: эксперты озвучили цены

Сколько стоит слетать в Турцию в мае: эксперты озвучили цены
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Местные гостиницы готовятся к весеннему сезону для российских туристов

Базовая цена турпакетов в Турцию, доступная на первые числа мая, остановилась, по состоянию на 1 марта 2021 года, в районе 46 тысяч рублей. Речь идет о неделе отдыха в "трех звездах" на двоих на популярном курорте в средиземноморской части страны – Аланье. 

Тем не менее, в стоимость не включается вылет из России, размещение в отеле и питание. Как отмечает источник, необходимо заранее позаботиться об отдыхе, взяв короткий отпуск или отгул – период с 4 по 7-е числа мая является рабочим.

Чуть больше придется выложить за отдых в Кемере в категории "три звезды" – неделя на двоих обойдется в 51,5 тысячи рублей. Курорты на побережье Эгейского моря предлагают примерно схожие цены, однако с учетом вылета из Москвы, размещения в отеле и завтраков за счет гостиниц – минимальная цена составляет 48,5 тыс. рублей.

За отдых на побережье Антальи в "пяти звездах" придется выложить в два раза больше – турпакет стоимостью в 110 тысяч включает в себя перелет из российской столицы, трансфер и размещение в гостиничном номере, а также систему "Все включено".

Максимальный турпакет в Кемере обойдется минимум в 194 тысячи. Как отмечает TourDom.ru, турецкие операторы подняли стоимость поездки примерно на треть в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом на летнее время. Эксперты уверены, что причина заключается в падении курса российской валюты.

Ранее представитель Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что летний сезон в Турции может подешеветь из-за того, что Анкара прекратила быть "монополией" и вынужденно пересмотрела действующую стоимость поездок для туристов. Тем не менее, напомнил специалист, цена на туры зависят от таких ключевых факторов, как спрос, риски из-за коронавирусной эпидемии и платежеспособность самих отдыхающих.

Егор МАЛКОВ

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