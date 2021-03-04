Авиабилеты за границу сильно подорожали

Авиабилеты за границу сильно подорожали
Фото: Andrey Makhonin/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Медленно растут цены на полеты и внутри страны

В России значительно подорожали авиабилеты за границу. Это произошло из-за того, что сейчас из нашей страны разрешено отправляться лишь в некоторые страны. 

За полеты за рубеж в марте сограждане выкладывают в среднем 15,7 тыс. рублей. Это на 55% больше, чем в 2020-м, и на 39,5% в сравнении с тем же периодом 2019 года..

Бронь в ОАЭ обойдется в 23,7 тыс. руб. – едва ли не вдвое выше, чем два года назад. Уплатив в 2,5 раза больше, можно слетать в Грузию. На 36% дороже авиапутешествие на Мальдивы и на 29% – в Египет, отмечает "КоммерсантЪ", ссылаясь на данные Biletix и Aviasales.

И рост цен продолжится до тех пор, пока не будет восстановлено прерванное из-за коронавирусных ограничений авиасообщение. Тем самым перевозчики стараются возместить себе потери.  

Медленно, но поднимаются цены на полеты и внутри страны. При этом спрос на них все так же увеличивается, констатирует телеканал "360".

Ранее отмечалось, что подешевели билеты на авиарейсы по России. По некоторым направлениям в пределах страны цены на них упали на 30 – 40%.

Полина ДОРОЖКИНА

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Какой бял кошмар! Как же на работу в мухосранск будем теперь добираться, самали придется теперь угонять, и не важно что на автобусах ездили.
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