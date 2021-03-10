Одна из стран Евросоюза возобновляет авиасообщение с Россией

Жителям прибалтийской республики хотят упростить способ прибытия в нашу страну

Уже довольно скоро – ровно через неделю – россияне смогут вылететь в Латвию. Такое решение приняло правительство прибалтийской республики.

Эта страна ЕС возобновляет авиасообщение не только с нашей страной начиная с 17 марта. К услугам пассажиров будут и чартерные рейсы.

Тем самым кабмин хочет упростить возможность полетов жителей Латвии в Россию и некоторые другие государства. Ведь во время запрета им приходилось добираться через Эстонию и Литву, уже позволившие международные пассажирские перевозки, отмечает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-релиз правительства республики.

До отмены авиасообщения в Россию из Латвии и обратно можно было отправиться на самолете несколько раз ежедневно, передает URA.RU

На 5 марта для россиян были доступны 40 стран, реальное авиасообщение налажено только с 24 из них. В страны ЕС жителям нашей страны визы пока не выдаются. Можно побывать лишь в Греции, однако там введены жесткие ограничения. А Кипр до 1 апреля отложил возобновление полетов из РФ. 

Полина ДОРОЖКИНА

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