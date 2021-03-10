Россияне отказались от ранней брони отелей Турции

Коронавирусные ограничения накладывают отпечаток на поведение туристов

Самым популярным направлением отдыха россиян на майские праздники 2021 года станет Турция. В этом убеждены как турецкие, так и российские эксперты туриндустрии. Однако массовых бронирований пока не отмечается – люди ждут ясности с коронавирусными ограничениями.

Привычного ажиотажа на акциях раннего бронирования в этом году нет, пандемия изменила подход к планированию отпуска.

"Люди, находясь в состоянии неопределенности, бронируют с небольшой глубиной – в текущем месяце на следующий, как максимум. На лето в Турцию заявки пока единичные, преимущественно VIP-сегмент",

– приводит портал "Ассоциации туроператоров" слова гендиректора турагентства "Райские Каникулы Плюс" Михаила Цванга.

Турецкие отельеры рассчитывают, что картина поменяется после 15 апреля, когда местные власти могут отменить требование ПЦР-теста у туристов. После этого продажи могут стать более оживленными, учитывая, что Европа, даже если откроется, вряд ли удовлетворит спрос на туризм в нужном объеме.

Пока заранее рискуют покупать туры только обеспеченные россияне, которым важны вполне конкретные условия, например, подогреваемый уличный бассейн. На такой премиальный сегмент ценник заметно подрос.

"На рост цен влияют и издержки самих отельеров, и курс евро. Так, тот же MAXX Royal Belek 5* подорожал на это лето в рублях где-то на 25%, из которых только 10% – рост цены в валюте, остальное же курсовая разница",

– передает URA.RU мнение Юрия Гриценко из "Флагман Трэвел". При этом ситуацию сценами на летние туры в Турцию эксперт прогнозировать не берется – очень много факторов, по которым пока нет ясности.

Ранее стало известно, что неделя проживания в отеле 3* на двоих в начале мая обойдется примерно в 50 тыс.рублей минимум.