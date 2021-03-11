Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Отправиться на так полюбившиеся курорты Турции гражданам РФ теперь будет не просто. Изменились правила въезда в эту страну.
Новые требования вступают в действие уже через четыре дня – с 15 марта. Об этом оповестили в Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на данные авиакомпании Royal Flight.
С указанной даты желающие улететь в Турцию обязаны за трое суток до начала путешествия заполнить анкету на сайте Минздрава этой страны. При записи придется указывать номер своего телефона.
На мобильник пришлют HES-код для пребывания в Турции. Он понадобится во время передвижения по стране, заселения в отель, посещения мероприятий и разных объектов.
Документ следует распечатать и скачать на смартфон или планшет. В бумажном или электронном виде его нужно предъявить сотруднику компании-перевозчика в аэропорту, откуда следует путешественник, отметили в АТОР.
Введенное правило – заполнения бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию – Минздрав этой страны отменил. Его будут выполнять лишь транзитные гости, они, по словам представителей Royal Flight, станут оформлять документ на борту самолета.
Ранее в Турции смягчали ограничения по коронавирусу. Их собирались начать постепенно снимать с начала марта благодаря успешно проходящей в стране вакцинации.
Однако воплотить в жизнь смелые мечты вряд ли удастся
Повышение пенсионного возраста дало лишь кратковременный эффект