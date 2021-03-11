Правила въезда в Турцию изменились

Правила въезда в Турцию изменились
Фото:Martin Siepmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Новые требования вступят в действие с 15 марта

Отправиться на так полюбившиеся курорты Турции гражданам РФ теперь будет не просто. Изменились правила въезда в эту страну.

Новые требования вступают в действие уже через четыре дня – с 15 марта. Об этом оповестили в Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на данные авиакомпании Royal Flight.

С указанной даты желающие улететь в Турцию обязаны за трое суток до начала путешествия заполнить анкету на сайте Минздрава этой страны. При записи придется указывать номер своего телефона.

На мобильник пришлют HES-код для пребывания в Турции. Он понадобится во время передвижения по стране, заселения в отель, посещения мероприятий и разных объектов.

Документ следует распечатать и скачать на смартфон или планшет. В бумажном или электронном виде его нужно предъявить сотруднику компании-перевозчика в аэропорту, откуда следует путешественник, отметили в АТОР. 

Введенное правило – заполнения бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию – Минздрав этой страны отменил. Его будут выполнять лишь транзитные гости, они, по словам представителей Royal Flight, станут оформлять документ на борту самолета. 

Ранее в Турции смягчали ограничения по коронавирусу. Их собирались начать постепенно снимать с начала марта благодаря успешно проходящей в стране вакцинации.

Полина ДОРОЖКИНА

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Да тем же ответить им надо плюс еще отмечаться каждый день у участкового в мусарне.
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