Новые требования вступят в действие с 15 марта

Отправиться на так полюбившиеся курорты Турции гражданам РФ теперь будет не просто. Изменились правила въезда в эту страну.

Новые требования вступают в действие уже через четыре дня – с 15 марта. Об этом оповестили в Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на данные авиакомпании Royal Flight.

С указанной даты желающие улететь в Турцию обязаны за трое суток до начала путешествия заполнить анкету на сайте Минздрава этой страны. При записи придется указывать номер своего телефона.

На мобильник пришлют HES-код для пребывания в Турции. Он понадобится во время передвижения по стране, заселения в отель, посещения мероприятий и разных объектов.

Документ следует распечатать и скачать на смартфон или планшет. В бумажном или электронном виде его нужно предъявить сотруднику компании-перевозчика в аэропорту, откуда следует путешественник, отметили в АТОР.

Введенное правило – заполнения бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию – Минздрав этой страны отменил. Его будут выполнять лишь транзитные гости, они, по словам представителей Royal Flight, станут оформлять документ на борту самолета.

Ранее в Турции смягчали ограничения по коронавирусу. Их собирались начать постепенно снимать с начала марта благодаря успешно проходящей в стране вакцинации.