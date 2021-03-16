Куда поехать в отпуск: выбрать маршрут поможет RUSSPASS

Куда поехать в отпуск: выбрать маршрут поможет RUSSPASS
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Сервис актуален как для москвичей, так и для жителей всей России и даже иностранцев

Куда поехать в отпуск? Этот вопрос сейчас актуален для миллионов россиян. Ситуация с пандемией коронавируса в мире по-прежнему сложная, границы большинства государств закрыты и нет определенности, когда и на каких условиях страны начнут принимать иностранных туристов. Но у жителей России есть неоспоримое преимущество – наша страна настолько велика и разнообразна, что каждый здесь сможет найти направление на свой вкус и кошелек. Сориентироваться и спланировать маршрут поможет цифровой туристический сервис RUSSPASS, разработанный по инициативе правительства Москвы.

Платформа Russpass была запущена в крайне сложное для россиян время – в июле 2020 года. Первая волна коронавируса тогда ушла, люди после месяцев самоизоляции рвались на воздух и простор, но оказалось, что в зарубежных курортах россияне разбираются зачастую лучше, чем в родных окрестностях. Поэтому Russpass стал незаменимым советчиком, помощником, сервисом для бронирования и гидом в одном лице.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Для путешествий по России

Тем, кто решил поближе познакомиться с российскими достопримечательностями, сервис Russpass предлагает большой выбор маршрутов и готовых туров как на выходной, так и на более длительный срок.

"Фишкой сервиса является то, что его можно использовать как конструктор при планировании отдыха. Пользователь выбирает регион, а далее из представленных локаций, музеев, ресторанов и других активностей составляет свой персональный маршрут",

– рассказал "Утру.ру" директор по развитию цифрового сервиса Russpass Сергей Зимин.

Иначе говоря, нужно только задать направление и далее строить поездку в зависимости от личных предпочтений, состава путешественников, способа передвижения и возможных трат.

  • "Два незабываемых дня в Туле" – пример тура выходного дня для активного отдыха. Читаем описание, решаемся – и жмем на кнопку "Запланировать". Нам открывается карта города с отмеченными локациями и расчетом времени. Можно оставить все, можно что-то удалить, поменять местами. На все локации даны активные ссылки с подробной информацией.
  • "Два берега Волги" – разработанный экспертами сервиса однодневный тур в Ярославль. Всего несколько насыщенных часов – и впечатлений хватит надолго. При этом четко расписано, как добираться, чего ожидать.
  • "Майские каникулы в Карелии" – отличное путешествие на 3 дня. Классические экскурсии здесь сочетаются с джип-туром и поездкой на ретро-поезде на паровой тяге "Рускеальский экспресс". И все это на фоне уникальной природы и чистейшего воздуха. Услуги гида, который встретит сразу у поезда, гостиница, питание – все входит в пакет тура, разработанного специально для пользователей Russpass.

Любители более длительных путешествий смогут с помощью сервиса открыть для себя, к примеру, Алтайский край. Интересуют горы и водопады? Музеи и архитектура? Заповедники и питомники? Рафтинг и туристические тропы? Все это, и даже больше, можно найти на Russpass.

Еще один прекрасный небанальный вариант для отпуска – путешествие по Калмыкии. Поездка для молодежной компании, с детьми или для пары пенсионеров – каждый может подобрать предложение для себя.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Для поездки на автомобиле

Воспользоваться сервисом Russpass могут и люди, которые предпочитают всегда иметь свой автомобиль под рукой. Многие из них готовы провести несколько часов за рулем в выходные, но их останавливает необходимость продумать маршрут с учетом, где остановиться на ночь, где накормить ребенка, с каких достопримечательностей лучше начать. На этот случай на сервисе есть раздел "Автопутешествия".

"Многим нравится путешествовать на машине. Это удобно и порой даже экономичнее. Это создатели сервиса тоже учли. В специальном разделе "Автопутешествия" есть любопытные сценарии с отправлением из Москвы", 

– сообщил Сергей Зимин.

Спланировать автопутешествие можно на период от одного дня до недели. Пока предлагаются маршруты по Подмосковью, Владимирской, Ивановской и ряду других областей, расположенных не очень далеко от столицы. Поездку можно подобрать развлекательную, познавательную, для отдыха на природе или комплексную. Сервис подскажет маршрут к интересным объектами, проверенным кафе и т.д.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Для прогулок по Москве

Массу интересного сервис Russpass приготовил для гостей столицы и москвичей, желающих лучше узнать город. Десятки тематических маршрутов для взрослых и детей: познавательные, гастрономические, развлекательные и даже романтические. Например, тур "Москва купеческая" на три часа погрузит в жизнь Морозовых, Бахрушиных, Мамонтовых и других знаменитых людей, оставивших неизгладимый след в истории Москвы и государства в целом.

Прогулка по "Русскому Версалю" – музее-усадьбе "Кусково" – позволит, не уезжая из города, насладиться в тишине природой и архитектурой. Занять детей в выходные поможет специальный маршрут "Царицыно для юных исследователей" – прогулка разработана в форме экологической игры.

Маршруты и направления на Russpass постоянно пополняются. Есть и уникальные новинки, например, недавно появилось предложение прогулки по Москве в сопровождении виртуального гида.

"Не стоит путать его с аудиогидом! Виртуальный помощник общается в чате с пользователем, обсуждает с ним достопримечательности, рассказывает интересные истории о них", – пояснил Сергей Зимин.

В целом, цифровой туристический сервис Russpass представляет широкий спектр возможностей для путешествий по России, а главное упрощает процесс организации самой поездки, подстраиваясь под требования пользователей. На Russpass есть функция покупки билетов на самолет, поезд и даже на "Аэроэкспресс". Через сервис можно забронировать отель или столик в ресторане.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

На данный момент на Russpass доступно свыше 1200 предложений для путешественников, включая готовые туры и авторские маршруты. Соглашения о сотрудничестве подписано с 82 регионами, более 60 из них уже представили свои туристические программы. Все предложения можно увидеть на интерактивной карте.

За полгода работы услугам Russpass воспользовались более 700 тысяч россиян. А с открытием границ и возобновлением международного туризма к сервису смогут присоединиться пользователи из других стран. Russpass уже доступен на русском и английском языках, а в будущем станет и на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках. Служба поддержки онлайн-сервиса работает круглосуточно.

Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Украину ждет одна зависть: Крым отказался просить у Киева воду

Россия сама решит главную проблему полуострова

Бензин станет товаром для богатых

Цены на топливо в России уверенно идут вверх

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей