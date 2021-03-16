Куда поехать в отпуск: выбрать маршрут поможет RUSSPASS

Сервис актуален как для москвичей, так и для жителей всей России и даже иностранцев

Куда поехать в отпуск? Этот вопрос сейчас актуален для миллионов россиян. Ситуация с пандемией коронавируса в мире по-прежнему сложная, границы большинства государств закрыты и нет определенности, когда и на каких условиях страны начнут принимать иностранных туристов. Но у жителей России есть неоспоримое преимущество – наша страна настолько велика и разнообразна, что каждый здесь сможет найти направление на свой вкус и кошелек. Сориентироваться и спланировать маршрут поможет цифровой туристический сервис RUSSPASS, разработанный по инициативе правительства Москвы.

Платформа Russpass была запущена в крайне сложное для россиян время – в июле 2020 года. Первая волна коронавируса тогда ушла, люди после месяцев самоизоляции рвались на воздух и простор, но оказалось, что в зарубежных курортах россияне разбираются зачастую лучше, чем в родных окрестностях. Поэтому Russpass стал незаменимым советчиком, помощником, сервисом для бронирования и гидом в одном лице.

Для путешествий по России



Тем, кто решил поближе познакомиться с российскими достопримечательностями, сервис Russpass предлагает большой выбор маршрутов и готовых туров как на выходной, так и на более длительный срок.

"Фишкой сервиса является то, что его можно использовать как конструктор при планировании отдыха. Пользователь выбирает регион, а далее из представленных локаций, музеев, ресторанов и других активностей составляет свой персональный маршрут",

– рассказал "Утру.ру" директор по развитию цифрового сервиса Russpass Сергей Зимин.

Иначе говоря, нужно только задать направление и далее строить поездку в зависимости от личных предпочтений, состава путешественников, способа передвижения и возможных трат.

"Два незабываемых дня в Туле" – пример тура выходного дня для активного отдыха. Читаем описание, решаемся – и жмем на кнопку "Запланировать". Нам открывается карта города с отмеченными локациями и расчетом времени. Можно оставить все, можно что-то удалить, поменять местами. На все локации даны активные ссылки с подробной информацией.

"Два берега Волги" – разработанный экспертами сервиса однодневный тур в Ярославль. Всего несколько насыщенных часов – и впечатлений хватит надолго. При этом четко расписано, как добираться, чего ожидать.

"Майские каникулы в Карелии" – отличное путешествие на 3 дня. Классические экскурсии здесь сочетаются с джип-туром и поездкой на ретро-поезде на паровой тяге "Рускеальский экспресс". И все это на фоне уникальной природы и чистейшего воздуха. Услуги гида, который встретит сразу у поезда, гостиница, питание – все входит в пакет тура, разработанного специально для пользователей Russpass.

Любители более длительных путешествий смогут с помощью сервиса открыть для себя, к примеру, Алтайский край. Интересуют горы и водопады? Музеи и архитектура? Заповедники и питомники? Рафтинг и туристические тропы? Все это, и даже больше, можно найти на Russpass.

Еще один прекрасный небанальный вариант для отпуска – путешествие по Калмыкии. Поездка для молодежной компании, с детьми или для пары пенсионеров – каждый может подобрать предложение для себя.

Для поездки на автомобиле

Воспользоваться сервисом Russpass могут и люди, которые предпочитают всегда иметь свой автомобиль под рукой. Многие из них готовы провести несколько часов за рулем в выходные, но их останавливает необходимость продумать маршрут с учетом, где остановиться на ночь, где накормить ребенка, с каких достопримечательностей лучше начать. На этот случай на сервисе есть раздел "Автопутешествия".

"Многим нравится путешествовать на машине. Это удобно и порой даже экономичнее. Это создатели сервиса тоже учли. В специальном разделе "Автопутешествия" есть любопытные сценарии с отправлением из Москвы",

– сообщил Сергей Зимин.

Спланировать автопутешествие можно на период от одного дня до недели. Пока предлагаются маршруты по Подмосковью, Владимирской, Ивановской и ряду других областей, расположенных не очень далеко от столицы. Поездку можно подобрать развлекательную, познавательную, для отдыха на природе или комплексную. Сервис подскажет маршрут к интересным объектами, проверенным кафе и т.д.

Для прогулок по Москве

Массу интересного сервис Russpass приготовил для гостей столицы и москвичей, желающих лучше узнать город. Десятки тематических маршрутов для взрослых и детей: познавательные, гастрономические, развлекательные и даже романтические. Например, тур "Москва купеческая" на три часа погрузит в жизнь Морозовых, Бахрушиных, Мамонтовых и других знаменитых людей, оставивших неизгладимый след в истории Москвы и государства в целом.

Прогулка по "Русскому Версалю" – музее-усадьбе "Кусково" – позволит, не уезжая из города, насладиться в тишине природой и архитектурой. Занять детей в выходные поможет специальный маршрут "Царицыно для юных исследователей" – прогулка разработана в форме экологической игры.

Маршруты и направления на Russpass постоянно пополняются. Есть и уникальные новинки, например, недавно появилось предложение прогулки по Москве в сопровождении виртуального гида.

"Не стоит путать его с аудиогидом! Виртуальный помощник общается в чате с пользователем, обсуждает с ним достопримечательности, рассказывает интересные истории о них", – пояснил Сергей Зимин.

В целом, цифровой туристический сервис Russpass представляет широкий спектр возможностей для путешествий по России, а главное упрощает процесс организации самой поездки, подстраиваясь под требования пользователей. На Russpass есть функция покупки билетов на самолет, поезд и даже на "Аэроэкспресс". Через сервис можно забронировать отель или столик в ресторане.

На данный момент на Russpass доступно свыше 1200 предложений для путешественников, включая готовые туры и авторские маршруты. Соглашения о сотрудничестве подписано с 82 регионами, более 60 из них уже представили свои туристические программы. Все предложения можно увидеть на интерактивной карте.

За полгода работы услугам Russpass воспользовались более 700 тысяч россиян. А с открытием границ и возобновлением международного туризма к сервису смогут присоединиться пользователи из других стран. Russpass уже доступен на русском и английском языках, а в будущем станет и на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках. Служба поддержки онлайн-сервиса работает круглосуточно.

Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.