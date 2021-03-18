В среднем за полет по стране с 1 по 10 мая придется выложить меньше, чем год назад

Меньше полутора месяцев осталось до майских праздников, поэтому некоторые россияне уже запланировали путешествия на этот период по стране. Узнать, во сколько обойдутся авиабилеты, чтобы добраться на вожделенные отечественные места отдыха, помогли аналитики.

Как показало их исследование, наиболее дорогие полеты – в Крым. Если отправляться в столицу полуострова из Москвы, то за одно место на борту придется выложить в среднем 6,3 тыс. рублей.

Немного дешевле цена одного авиабилета в столицу Олимпиады-2014. За возможность увидеть Сочи нужно уплатить чуть меньше 5,4 тыс рублей.

Третье место по спросу на полеты занимает Калининград. Туда по небу можно отправиться не больше, чем за 4,9 тыс. рублей.

А желающим отбыть на авиалайнере из Петербурга это обойдется дороже. К примеру, в Симферополь они смогут улететь, выложив 8,2 тыс. рублей.

Путешествие в Сочи жителям Северной столицы выйдет подешевле – 6,3 тыс. рублей. Авиабилет в Калининград удастся купить за 4,7 тыс. рублей.

Хотя указанные средние цены не слишком малы, заметно, что они ниже прошлогодних, отмечает RT. За полеты по России с 1 по 10 мая в прошлом году платили 7,5 тыс. руб., а нынче это стоит на 300 рублей меньше.

Ранее поступила информация о том, что авиабилеты за границу сильно подорожали. Россиян предупредили также о медленном росте цен на полеты внутри страны.