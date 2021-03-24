Кипр откроет границы для россиян уже с 1 апреля

Власти островного государства отменяют для туристов карантин

Россияне могут в скором времени вновь посетить курорты Кипра. Остров открывает свои границы для гостей уже с 1 апреля.

Как отметили в госкомитете Кипра по туризму, власти отменят карантин для прибывших на остров россиян. Речь, однако, идет о тех гражданах, которые успели пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию и обходились без контактов с зараженными.

Как пишут "Народные новости", в конце прошло месяца Кипр возобновил работу терминалов в международных аэропортах.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В Польше заявили о готовности драться с русскими из-за "Северного потока-2"

Варшаве не нравится, что Москва вкладывает средства от продажи газа в модернизацию армии страны

Канцлер Австрии предупредил о расколе Евросоюза

Вена возмущена отказом Брюсселя от передачи дополнительных доз лекарств от коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей