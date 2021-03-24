Власти островного государства отменяют для туристов карантин

Россияне могут в скором времени вновь посетить курорты Кипра. Остров открывает свои границы для гостей уже с 1 апреля.

Как отметили в госкомитете Кипра по туризму, власти отменят карантин для прибывших на остров россиян. Речь, однако, идет о тех гражданах, которые успели пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию и обходились без контактов с зараженными.

Как пишут "Народные новости", в конце прошло месяца Кипр возобновил работу терминалов в международных аэропортах.