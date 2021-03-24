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Россияне могут в скором времени вновь посетить курорты Кипра. Остров открывает свои границы для гостей уже с 1 апреля.
Как отметили в госкомитете Кипра по туризму, власти отменят карантин для прибывших на остров россиян. Речь, однако, идет о тех гражданах, которые успели пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию и обходились без контактов с зараженными.
Как пишут "Народные новости", в конце прошло месяца Кипр возобновил работу терминалов в международных аэропортах.
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