Как недорого слетать в Крым: турэксперты дали ответ

Как недорого слетать в Крым: турэксперты дали ответ
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Покупка билетов в определенный период может значительно сократить расходы

Близится период отпусков, и россияне уже начали задумываться о том, как съездить на море, не разорившись при этом. Отличным вариантом с экономической и эпидемиологической точки зрения остаются российские курорты. Эксперты туротрасли подсказали, в какое время покупать билеты, чтобы недорого слетать в Крым.

По словам специалистов, наиболее благоприятным периодом путешествия для желающих сохранить средства являются даты после завершения майских праздников. Также слетать в Крымскую республику по привлекательным ценам можно до праздничного периода, в апреле.

К таким выводам пришли аналитики портала TourDom.ru. Эксперты проанализировали стоимость билетов в апреле и мае и выбрали наиболее благоприятные для путешественников даты.

Например, слетать на недельку из столицы в Симферополь можно за 7279 рублей. Такие цены предлагает Nordwind Airlines – даты путешествия с 16 по 24 апреля. В тот же период посетить Крымскую республику можно, купив билеты у "Уральских авиалиний". Стоимость перелета с багажом составит 8776 рублей.

Также цены на перелеты упадут после праздников. Слетать с багажом на недельку в конце мая можно за 7645 рублей. Это цена билета с багажом у "Уральских авиалиний" с вылетом 21 мая и возвращением 29 мая. Без багажа можно слетать с Nordwind Airlines за 7279 рублей.

При этом перелет в период майских праздников обойдется путешественникам в два раза дороже.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о стоимости билетов на майские праздники по различным регионам России. В среднем за полет по стране с 1 по 10 мая придется выложить меньше, чем год назад.

Ольга ФЕДОРОВА

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