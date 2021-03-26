Таиланд откроет популярный курорт для некоторых туристов

Бангкок возобновляет работу туристической отрасли

Привившиеся от коронавирусной инфекции иностранные граждане вновь смогут прибыть на Пхукет без необходимости соблюдения карантинных мер. Противоэпидемические мероприятия отменяются с 1 июля.

Таким образом, Таиланд снимает ограничения на посещение Пхукета для привившихся от COVID-19. Остров начнет принимать туристов на три месяца раньше остальных регионов страны, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, до возобновления турпотока местные власти нацелены на вакцинацию не менее 70% населения.


Егор МАЛКОВ

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