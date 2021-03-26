Бангкок возобновляет работу туристической отрасли

Привившиеся от коронавирусной инфекции иностранные граждане вновь смогут прибыть на Пхукет без необходимости соблюдения карантинных мер. Противоэпидемические мероприятия отменяются с 1 июля.

Таким образом, Таиланд снимает ограничения на посещение Пхукета для привившихся от COVID-19. Остров начнет принимать туристов на три месяца раньше остальных регионов страны, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, до возобновления турпотока местные власти нацелены на вакцинацию не менее 70% населения.



