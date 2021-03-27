Если хотите сэкономить, пора задуматься об отдыхе уже сейчас

Эксперты рассказали, когда отели и авиакомпании предлагают скидки.



Из-за пандемии коронавируса многие россияне и в этом году проведут отпуск в своей стране. Уже сейчас специалисты туриндустрии предупреждают, что из-за высокого спроса может статься, что летом российские курорты будут доступны не всем – мест может попросту не хватить. Во многих отелях Крыма и юга России, к примеру, большее число номеров уже забронировано. Эксперты сообщили, что тянуть с планированием отпуска 2021 не стоит – если вы хотите сэкономить, то покупать билеты и резервировать гостиницу нужно уже сейчас.

Выгоднее всего приобретать туры на лето в марте и апреле. В это время еще можно "поймать" скидки на гостиницы и билеты. Затем будет традиционное повышение цен. Как напомнила глава туркомпании "Африка" Наталья Куцевол, сезон на юге России начнется со второй половины июня. В это время море уже прогрелось. Цены сначала растут на 25%, затем на 50 и 100. Об этом пишет URA.RU.

Эксперт отметила, что не стоит забывать и о туристическом кэшбеке в 20 процентов. Он также поможет сэкономить на летнем отдыхе.