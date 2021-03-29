Майские туры подорожали на всех курортах России

Майские туры подорожали на всех курортах России
Фото: Victoriya Romanets/ Instagram.com/ www.globallookpress.com
Рост стоимости в отечественной туротрасли - неизбежное явление, предупреждают специалисты

Средняя стоимость отдыха на отечественных курортах в майские праздники поднялась в цене примерно на 10% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Однако жители РФ продолжают активно бронировать места, сообщил руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

По словам специалиста, в последнее время стоимость путевок продолжает неуклонно расти. Средний рост цен относительно показателей 2020 года составляет 10%. Однако подорожание, предупреждает эксперт – вполне закономерное явление.

Уманский объяснил, что цену формирует спрос, который в этом году остается на высоком уровне. Из-за него и возникла положительная динамика ценового уровня в туристической сфере России.

Туры на предстоящие праздничные дни продаются на всех популярных направлениях, отметил специалист. Для рынка в этом году характерна высокая загруженность – речь идет обо всех курортных регионах.

"В этом году такой топ-5: Краснодарский край с Сочи, Крым, Кавказ с оздоровительными курортами, Москва и Петербург", – сообщил Уманский в интервью Ura.ru.

Ранее турэксперты рассказали россиянам о высокой загруженности отечественных курортов предстоящим летом. По словам специалистов, мест хватит далеко не всем. Речь, в частности, идет об отдыхе в Краснодарском крае и Крыму. Источники, близкие к отрасли, утверждают, что практические все вакантные места разобраны на несколько месяцев вперед, включая конец летнего сезона. Спрос на пляжный отдых в стране вырос вдвое за последний период. В тройке лидеров находятся Сочи, Крым и Анапа.

Егор МАЛКОВ

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