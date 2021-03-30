Прямые рейсы запретили - в списке больше десятка городов

Росавиация приняла решение об ограничении количества городов, для которых снимут ограничения на прямые авиарейсы в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о снятии запрета на международные рейсы в 13 городах России, среди которых оказались Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, а также еще семь городов.

Позднее стало известно, что разрешение не распространяется на Британию и Турцию. Запрет на авиасообщение с Великобританией из-за коронавирусной эпидемии действует до середины апреля.

В настоящее время, отмечает источник, прямые рейсы из Турции открыты в 21 городе России.

По информации "Известий", до этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что местные власти вводят комендантский час по всей стране, который будет действовать с 9 вечера до 5 утра. По словам президента Турции, причиной стало большое количество летальных исходов из-за коронавирусной эпидемии. В зоне риска оказалась большая часть страны – речь идет о 80% населения Турции.

Напомним, после информации об обнаружении нового штамма коронавирусной инфекции в Британии ряд государств приняли решение о приостановлении прямых рейсов с королевством. Список указанных стран продолжает расти: первыми решение о запрете приняли власти Франции, Греции, Испании, Австрии и Германии.

Накануне замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявила, что в РФ возможно развитие третьей волны коронавируса из-за большого прироста заболеваемости, который продолжается с начала года.