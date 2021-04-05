Путешествия в европейские страны зависят от вакцинации

Многих россиян волнует вопрос, когда Европа откроет границы. Из-за пандемии коронавируса давать точные прогнозы сложно – ведь в европейских странах то и дело вводят новые локдауны. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Однако есть два варианта развития событий: по оптимистичному, российские туристы вновь смогут гулять по улицам, например, Парижа и Берлина лишь осенью. Пессимистичный прогноз гласит, что попасть в Шенгенскую зону россияне смогут только в 2022 году.

По словам Ломидзе, открытие Европы привязано к вакцинации. С другой стороны, отметила эксперт, в Израиле большая часть населения уже сделала прививку, но страна впускать туристов пока не спешит. Это может случиться лишь в июле.

Впрочем, уже с середины мая россияне смогут ездить в Грецию – страна будет выдавать визы, но по ним нельзя будет покидать пределы этого государства, передают "Известия".

Что касается юго-восточной Азии, то там тоже непростая ситуация. Страны типа Таиланда, Вьетнама и Индонезии хотят поскорее открыть свои двери для российских туристов, уточняет URA.RU. Вполне возможно, что летом в этих странах отменят карантин. Однако в это время года – там не сезон, да и прямого авиасообщения пока еще нет.