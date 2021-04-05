Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Цены на перелеты по стране и за границу вырастут очень скоро

Россиян предупредили, что скоро в очередной раз подорожают авиабилеты. Это произойдет из-за начала сезона отпусков.

Не за горами лето, когда большинство жителей нашей страны отправляются на курорты и в путешествия. В этот период цены на перелеты по стране и за границу поднимутся. 

Спрос на определенные маршруты вырастет. Однако не все так страшно, дал понять глава Росавиации Александр Нерадько в беседе с корреспондентом "Российской газеты".

Он сообщил, что подорожание будет незначительное. Да и продержится повышенная стоимость недолго – только до конца сезона отпусков. После этого авиабилеты упадут в цене, отмечает телеканал "360"

Не так давно "Утро.ру" раскрыло стоимость авиабилетов на майские праздники по России. Путешествие на самолете по стране с 1 по 10 мая обойдется дешевле, чем год назад.

Также россиян предупредили об увеличении цен на авиабилеты за границу. Медленный рост стоимости предсказали и на полеты внутри страны.

Полина ДОРОЖКИНА

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