На любимом курорте россиян ожидают вспышку нового штамма коронавируса

На любимом курорте россиян ожидают вспышку нового штамма коронавируса
Фото: pixabay.com
Без прививки в Турцию лучше не ехать, предупреждают эксперты

На пороге весна, и многие жители России, уставшие от рутины, мечтают о путешествиях, в том числе за границу. Однако любителей отдыха в Турции настигла неприятная новость: ученые обнаружили вспышку нового южноафриканского штамма коронавируса сразу в 11 провинциях арабской республики. По мнению экспертов данный вид вируса способен быстрее и проще распространяться.

Хотя ранее Турция побила антирекорд по количеству заболевших, страна все еще является одной из самых популярных среди туристов из европейских стран, в том числе — России.

Эксперт в области вирусологии Алексей Аграновский в интервью с "Пятым каналом" посоветовал россиянам повременить с заграничными поездками, пока пандемия не пойдет на спад.

Ученый также добавил, что те, кто уже вакцинировался, могут спокойно отдыхать за рубежом, так как известные на данный момент вакцины способны защитить от любых разновидностей вируса.

Ранее в России спрогнозировали низкие цены на летний отдых в Турции. Эксперты заявили, что цены на путевки будут зависеть от спроса, рисков, связанных с коронавирусом, и платежеспособности туристов. 

Тем не менее, туроператоры заметно повышают цены на поездки на майские выходные в другие страны, в том числе в ОАЭ, на Мальдивы и Кубу. 

Анна АГАБАБОВА

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