О новых ограничениях объявят в ближайшее время

Похоже, что многие россияне рискуют остаться без отдыха в Турции на майские праздники. Всему виной новый штамм коронавируса, который может стать причиной закрытия любимого курорта туристов из России.

Именно из-за мутировашего вируса РФ закрыла границы с Великобританией. На очереди Турция, потому что именно из этой страны прилетают больше всего зараженных штаммом коронавируса.

Это грозит настоящим коллапсом, потому что сейчас авиаперелеты с Турцией приостановили уже Китай и Иран, поэтому Россия сейчас единственный крупный "поставщик" туристов, пишет МК.

Однако окончательное решение еще не принято. О нем, вероятно, объявят в ближайшее время. Эксперты предполагают, что Россия может полностью прекратить авиасообщение с курортом, но не исключено, что власти примут более мягкие меры, например, введут квоты на количество туристов или продлят срок карантина.

Сейчас многие россияне уже задумались об отмене бронирования или переносе путешествия на более благоприятное время. Так или иначе, избежать ограничительных мер и отмены путешествий вряд ли удастся.

Это серьезно ударит по туроператорам, которым будет непросто вернуть деньги за тур, поскольку многие еще не до конца рассчитались с долгами, которые появились после туристического коллапса в прошлом году.

Но россияне все же должны понимать, что безопасность важнее, чем возможность отпуска в Турции.

Напомним, что ранее Россия ограничила вылет в Турцию из нескольких городов. Возможно, такое решение было вызвано ожидаемой на любимом курорте россиян вспышкой "южноафриканского" штамма коронавируса.