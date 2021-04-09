Авиасообщение с Турцией предложили срочно закрыть

Авиасообщение с Турцией предложили срочно закрыть
По мнению политика, если не предпринять меры, Россию настигнет новый всплеск заболеваемости коронавирусом

Владимир Жириновский предложил в срочном порядке закрыть авиасообщение с Турцией. Хотя бы на время, пока не сократится количество заразившихся COVID-19 в республике. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

Как утверждает Жириновский, если власти предпримут эти шаги, это сыграет на руку кабинету министров при отчете в Госдуме в следующем месяце. А если данные меры не будут исполнены, это приведет к тому, что новая вспышка настигнет и Россию, что плохо скажется на репутации властей. 

Лидер ЛДПР призвал правительство закрыть воздушные границы со всеми государствами, в которых есть вспышки заболеваемости.

За время пандемии Турция неоднократно ставила рекорды по количеству зараженных коронавирусом. Недавно суточный прирост случаев заболевания в республике составил почти 56 тысяч. Информацию передает РИА "Новости". 

Представитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в Турции ситуация с COVID-19 стремительно становится хуже. В Россию больше всего различных видов вируса завезено именно из этого государства.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном закрытии Турции на майские праздники. 

Анна АГАБАБОВА

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