В России - "сервис на минималках": народ возмутился возможным закрытием Турции для туристов

В России - "сервис на минималках": народ возмутился возможным закрытием Турции для туристов
Фото: pixabay.com
В Сети развернулось бурное обсуждение неприятной новости

Несмотря на то, что официально данные о серьезном ограничении рейсов в Турцию еще не подтвердились, россияне остро отреагировали на это известие.

В Сети народ с возмущением обсуждает информацию, которую накануне распространили СМИ. Напомним, ряд изданий со ссылкой на источники сообщил, что уже с 12 апреля полеты в Турцию могут существенно ограничить. Многие уже купили путевки и разгневаны тем, что долгожданный отпуск может быть испорчен. Ряд пользователей Сети также указывает на непомерные, по их мнению, цены на отдых в России, в частности, на черноморском побережье. Не устраивает некоторых россиян и уровень сервиса на наших курортах.

"На черноморской помойке России всё то же самое, только за дорого и сервис на микро-минималках, так что подожду", "Бл...н. Мы уже все купили на конец апреля" "А у меня вылет через 2 недели(",

– жалуются комментаторы в соцсетях.

Вместе с тем часть пользователей отметила, что не готова рисковать здоровьем ради отпуска в Турции и призвала соотечественников прислушаться к советам экспертов и набраться терпения.

Как сообщалось ранее, власти обеспокоены возможностью завоза в Россию новых штаммов коронавируса из Турции. Полеты могут ограничить именно по этой причине. Предполагается, что это решение обсудят в оперштабе в понедельник, 12 апреля.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость199041
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Ввести двухнедельный карантин для всех возвращающих из за границы.
Гость186187
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скажите спасибо путину, не благодарные !
мог бы вас вообще на колыму отправить.
или просто на органы.
Гость186187
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турчишку отобрали ! пивишко разбавленное турецкое лучше чем свое в раше.
ракия тоже лучше своего шмурдяка.
крым наш
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Гость186187
баранов загнали в стойло и они блеют - беееееее
точно,какел!
Гость186187
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баранов загнали в стойло и они блеют - беееееее
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