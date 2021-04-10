Таким образом правительство намерено повысить конкурентоспособность местных отелей

Власти Мальты взяли курс на оживление туристической отрасли. Для реализации поставленной цели правительство придумало следующее – платить приезжающим в страну туристам.

Как сообщает новостное агентство Reuters, речь идет о 200 евро (чуть больше 18 тысяч рублей по нынешнему курсу ЦБ). При этом получить деньги смогут только те иностранцы, которые пробудут на территории государства более трех дней.

Туристам необходимо также забронировать номер в одном из местных отелей. Примечательно, что статус учреждения непосредственно влияет на размер выдаваемой на руки суммы.

Если человек собирается разместиться в пятизвездочной гостинице, за это он получит 200 евро. Гостю четырехзвездочной гостиницы полагается 150 евро, а тому, кто остановился в трехзвездочной – 100 евро.

Кстати, размер выплаты можно увеличить на 10%. Для этого отдыхающему необходимо забронировать номер в отеле, расположенном на острове Гозо в Мальтийском архипелаге.

"Схема нацелена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", - говорится в публикации.

По прогнозам властей, Мальту посетят около 35 тысяч туристов.

Примечательно, что эта страна имеет самый высокий уровень вакцинации против COVID-19. Количество новых случаев коронавируса там сократилось в несколько раз.