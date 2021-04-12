Италия готовится принимать туристов со 2 июня

Ряд коронавирусных ограничений отдыхающим придется соблюдать

Италия намерена открыть туристический сезон со 2 июня 2021 года. Об этом сообщил местный министр туризма Массимо Гаравалья.

По его оценке, пандемия коронавируса идет на спад, курортные регионы активно вакцинируются. Поэтому правительство в Риме готовится к открытию границ для иностранцев. Скорее всего, приезжие должны будут либо просто предъявлять отрицательный тест на COVID-19, либо сертификат о прививке.

Что касается россиян, то Гаравалья рассчитывает также видеть их в числе гостей уже нынешним летом, однако считает, что "говорить о датах пока рано", информирует портал Ассоциации туроператоров РФ.

Несмотря на это, некоторые российские туроператоры уже бронируют туры по итальянскому направлению со 2 июня.

Ранее стало известно о сокращении полетной программы из РФ в Турцию в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в республике.