Власти выступят вечером с официальным объявлением

Российские власти приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Турцией. Об этом стало известно сегодня, 12 апреля.

Согласно приведенным данным, пока что официального заявления со стороны профильных ведомств об отмене сообщения не поступало. Оно будет распространено сегодня вечером, в понедельник, пишет радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на источники.

На днях в российских СМИ появилась информация о том, что Анкара якобы ввела требования для туристов из других стран по тестам на коронавирусную инфекцию. Позднее в управлении гражданской авиации Турции сообщили, что информация не соответствует действительности, в стране продолжают действовать прежние правила въезда из зарубежья. В ходе переговоров российская сторона заверила, что никакого решения о приостановке полетов Москва не принимала, о чем писало РИА "Новости".

По информации "Известий", в последнее время спрос на туры в Турцию снизился примерно на 25%. Виной тому стало распространение информации о закрытии авиасообщения с республикой из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. В апреле один из источников сообщил, что оперштаб по борьбе с COVID-19 может принять решение о запрете чартерных рейсов в Турцию. В таком случае, говорилось в сообщении, отток российских туристов в неделю может уменьшиться на 20 тысяч.

Тогда же сообщалось, что россиян, прибывших из Турции, могут обязать к соблюдению двухнедельной самоизоляции, а ограничения на полеты коснутся лишь чартерных рейсов и грузопассажирских перевозок между двумя странами.







