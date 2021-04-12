Россия решила прекратить авиасообщение с Турцией - СМИ

Россия решила прекратить авиасообщение с Турцией - СМИ
Фото: Arnulf Hettrich via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Власти выступят вечером с официальным объявлением

Российские власти приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Турцией. Об этом стало известно сегодня, 12 апреля. 

Согласно приведенным данным, пока что официального заявления со стороны профильных ведомств об отмене сообщения не поступало. Оно будет распространено сегодня вечером, в понедельник, пишет радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на источники.

На днях в российских СМИ появилась информация о том, что Анкара якобы ввела требования для туристов из других стран по тестам на коронавирусную инфекцию. Позднее в управлении гражданской авиации Турции сообщили, что информация не соответствует действительности, в стране продолжают действовать прежние правила въезда из зарубежья. В ходе переговоров российская сторона заверила, что никакого решения о приостановке полетов Москва не принимала, о чем писало РИА "Новости".

По информации "Известий", в последнее время спрос на туры в Турцию снизился примерно на 25%. Виной тому стало распространение информации о закрытии авиасообщения с республикой из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. В апреле один из источников сообщил, что оперштаб по борьбе с COVID-19 может принять решение о запрете чартерных рейсов в Турцию. В таком случае, говорилось в сообщении, отток российских туристов в неделю может уменьшиться на 20 тысяч.

Тогда же сообщалось, что россиян, прибывших из Турции, могут обязать к соблюдению двухнедельной самоизоляции, а ограничения на полеты коснутся лишь чартерных рейсов и грузопассажирских перевозок между двумя странами.



Егор МАЛКОВ

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от де80к(+18) тоже жди отказа,кругом одна инфекция,не забываем про"резину",кричит во всю дирекция(санаторий)!!!! и раньше то не желал ехать а счас тем более не поеду !!!
Гость188166
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Мне кажется, что эта отмазка для быдла ватноголового. В разгар эпидемии, полеты в Турцию не прекращались. Спрашивается, а что же произошло сейчас ? А сейчас произошло то что Турция поставит свои беспилотники в Украину, чем Россия всячески не довольна, почитать хотя бы стенания мидовской лошади Лаврова.
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