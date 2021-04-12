Запрет будет действовать до 1 июня

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, как и ожидалось, официально объявила о том, что россияне не смогут улететь в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за плохой эпидобстановки в этой стране. Запрещено будет авиасообщение как чартерное, так и регулярное.

Что касается последнего вида, то оно будет ограничено двумя рейсами в неделю при согласии Анкары.

Туроператорам посоветовали перестать продавать путевки в Турцию. По словам Голиковой, большинство россиян, зараженных COVID-19, возвращающихся из за границы, прибывают именно из этого государства.

Ограничивает полеты Россия также и с Танзанией. Голикова в эфире "России 24" объяснила, что самолеты вновь запустят в эти две страны, как только ситуация с коронавирусом там стабилизируется. Те, кто сейчас находятся в Турции, смогут продолжить отдыхать, либо вернуться домой вывозными рейсами. Голикова посоветовала туристам, которые уже купили путевку до лета, поменять место отпуска. Ростуризму поручили помочь путешественникам с этим вопросом, в том числе финансово.

Вице-премьер отметила, что в России хоть и нормализовалась ситуация с эпидемией, но число заболевших не снижается – "мы практически стоим на месте".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 21 стране из 30, с которыми Россия открыла авиасообщение, ухудшилось положение по COVID-19. Из Танзании люди приезжают даже с малярией.

Ранее СМИ сообщили, что Россия ограничит полеты в Турцию и объявит об этом 12 апреля. При этом за последнее время спрос на туры в эту солнечную страну упал.