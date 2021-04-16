Греция отменяет лимит на въезд россиян в страну

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У соотечественников появился реальный шанс побывать на любимых курортах в мае

Вскоре россияне без ограничений смогут отправиться в Грецию, стоит только накопить достаточно средств. В этой стране готовы принять любое количество граждан РФ уже меньше чем через месяц.

Лимит будет упразднен, заверил глава Минтуризма бывшей Эллады Харис Теохарис. И уже не 4 тысячи, как позволялось до этого, а все желающие получат шанс побывать на любимых курортах.

При въезде в Грецию потребуется только один документ из трех – или отрицательный ПЦР-тест, официальная бумага, подтверждающая, что они переболели COVID-19, или справка о сделанной прививке от коронавируса. Для россиян достаточно вакцинации "Спутником V", отметил министр.

С 19 апреля россиянам позволено не соблюдать ограничений в Греции.Также освобождены от обязанности придерживаться карантинных правил приезжие из Сербии, Израиля, ЕС, Великобритании, США и ОАЭ, сообщил Теохарис.

Хорошо бы еще авиасообщение между двумя странами расширить и число аэропортов для приема рейсов из РФ. Однако для этого необходимы договоренности между авиационными властями государств и обмен информацией между ведомствами здравоохранения, отметил глава Минтуризма Греции в интервью РИА "Новости".

Россиян и других иностранцев примут девять воздушных гаваней – на Крите, Корфу, Родосе, Косе, Санторини, Миконосе, в Афинах и Салониках. Прибывших гостей будут выборочно проверять.

Тех. у кого тест на инфекцию покажет положительный результат или есть симптомы коронавируса, поместят отдельно. За свое пребывание в отелях им платить не придется – будут на обеспечении Греции, передлает телеканал "360"

Между тем для россиян ужесточили правила въезда в страну. Теперь всем соотечественникам при возвращении придется сдавать тест на COVID-19.

Полина ДОРОЖКИНА

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