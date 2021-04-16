Добраться до любимого курорта решили с пересадками

С 15 апреля Россия временно приостановила авиасообщение с Турцией. Оставшиеся без отдыха туристы тут же принялись искать решение этой проблемы.

Отправиться в Турцию в отпуск планировали около полумиллиона россиян. Теперь же они вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы сдать билеты и вернуть хотя бы часть уплаченных денег.

Однако самые хитрые путешественники все-таки нашли способ попасть в страну. Сейчас россияне ищут альтернативные способы добраться до любимого курорта. Так, в последние дни спрос на полеты из Минска в Стамбул взлетел аж на 79%, в Анталию – на 65%.

Другая часть туристов, не желая рисковать, подыскивает страны, в которые можно улететь без лишних проблем и пересадок. Лидером рейтинга стала Иордания – спрос увеличился на 129%. Далее следует Тунис, который стал встречаться в запросах россиян в два раза чаще. Замыкает тройку лидеров Египет, популярность которого увеличилась на 98%, сообщает издание Readovka с ссылкой на Aviasales.

Кстати, отдых на отечественных курортах в этом году рискует стать дорогим. После закрытия Турции цены на туры в Сочи и Крым резко подскочили. При этом большая часть путевок уже распродана, а спрос все равно продолжает расти. Эксперты в области туризма опасаются, что курорты могут столкнуться с нехваткой мест в гостиницах и отелях.