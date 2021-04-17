Греческий политик предложил воспользоваться ситуацией с полетами в Турцию

Россиянам нужно предоставить возможность поездок в Грецию лишь по предъявлению паспорта без получения шенгенской визы. Такое мнение высказал бывший депутат Европарламента Нотис Мариас РИА "Новости".

По его словам, Греция должна воспользоваться удобным моментом, чтобы нарастить турпотоки в страну. Из-за отмены большинства рейсов в Турцию многие граждане России остались без отдыха на период майских праздников. Греция может стать удобной альтернативой для российских туристов.

"Греция должна отменить обязательную визу для российских туристов и согласиться на их въезд в нашу страну с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов", – считает он.

Из-за пандемии коронавируса выдача шенгенских виз практически остановилась. Однако если Греция обойдет это правило въезда, то множество туристов из России смогут посетить страну. Он не исключает, что ограничение полетов в Турцию продлят, поэтому решение об отмене шенгена будет выгодно в долгосрочной перспективе.

"Это поможет затем и зимнему туризму, у которого серьезные проблемы из-за пандемии коронавируса", – заявил Мариас.

Ранее Греция отменила лимит на въезд россиян в страну. Правило вступит в силу с 19 апреля. Туристам для посещения государства нужно будет иметь при себе один из трех документов: ПЦР-тест, справку о том, что они переболели коронавирусом, либо справку о прохождении вакцинации.