Семь курортов и городов: где можно отдохнуть в России вместо Турции

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Serguei Fomine/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Sergei Zaitsev/ Russian Look/ www.globallookpress.com Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Viktor Pogontsev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
В нашей стране можно провести отпуск не хуже, чем на чужбине

В связи с недавно введенными ограничениями улететь в Турцию получится не у всех. Однако и в России вполне можно отдохнуть, только нужно знать, где.

Некоторые соотечественники на собственном опыте убедились, что в нашей стране реально провести отпуск лучше, чем на чужбине. По их словам, есть места, где удобно не меньше, а красот даже больше.

Где можно отдохнуть в России вместо Турции

Ничем не хуже Анталии российский Сочи. На российском курорте также есть гостиницы, где предоставляются услуги по системе "все включено". Да и тамошние пляжи по комфорту не отстают от турецких.

Мармарис вполне может заменить Ялта. Там чудеснейшая природа, воздух не только чист, но и напоен ароматами моря, деревьев цветов. Пляжам неоднократно вручались "Голубые флаги" за качество воды. Можно загорать, купаться, подлечиться, гулять и наслаждаться видами, которые навсегда останутся в памяти.

Вместо Аланьи, стоит побывать в Анапе. Пляжи на этом российском курорте напоминают турецкие, и отдыхающих не меньше. Кроме того, приятными будут прогулка по набережной, экскурсии в соседние города, угощения в виде пышной выпечки, вкусных напитков, сочных фруктов и овощей.  

Равноценным Кемеру назван Байкал. Озеро окружено хвойными лесами, а воздух и открывающиеся на местности картины  такие, что покоряют всех. Можно отлично расслабиться, восстановить силы. Хотя вода там холоднее, чем в Средиземном море в Кемере, но она так чиста, что все видно, как в зеркале, к тому же купающихся в десятки раз меньше. И поесть найдется немало, чего стоят только огромные пельмени – позы, жареная и копченая рыба и грильяж из кедровых орехов. 

Те, кто любит путешествовать в Стамбул, спокойно могут отправиться в Казань. В обоих городах переплетаются восточная и западная культуры. Кроме того, в столице Татарстана есть на что посмотреть, да и накормят такими вкусностями, что пальчики оближешь.

Ничем не уступают Каппадокии кавказские Минеральные Воды. Любители гор, природы и тишины здесь найдут себе заветные места. Также хорошо можно провести время в Железноводске, Кисловодске, Ессентуках. Во всех четырех городах с уютными зелеными улочками и целебными источниками можно гулять или отправиться по местам, где бывал известный поэт Михаил Лермонтов, или высоко в горы.

Заменой Кашу способен стать Светлогорск. В этом маленьком городке с красивыми домиками и утопающем в зелени, можно отдохнуть на славу. Запомнятся прогулки по его извилистым тропкам и смотровые площадки на горе с незабываемыми видами на озеро с лебедями, хвойный лес, песчаный пляж и море. Приятные впечатления оставят и экскурсии по живописным местам. 

Ранее стало известно об ограничении полетов из России в Турцию с 12 апреля. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Полина ДОРОЖКИНА

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