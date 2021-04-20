Италия откроет границы для россиян летом 2021 года - посол

Рим готов принять туристов из РФ в первые дни турсезона

Италия намерена возобновить прием туристов из РФ летом текущего года. Такое заявление сделал сегодня, 20 апреля, посол страны в России Паскуале Терраччано.

Представитель итальянской дипмисии также сообщил, что Рим уже оценивает возможность для такого решения, передает "Московский комсомолец".

Как уточнил Террачано, страна намерена открыть границы для россиян уже в начале июня, передает телеканал "360".

До этого глава Минтуризма Италии Массимо Гаравалья заявлял, что страна открывает туристический сезон уже в первые дни летнего сезона. Министр сообщил, что ведомство считает ситуацию с коронавирусом в стране благоприятной для подобных послаблений. Тем не менее, от иностранцев потребуют сделать тест на COVID-19 после приземления.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Отправится по указанному адресу: посол США послушался Лаврова

После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну

Брюссель насчитал 150 тысяч российских военных у границ Украины

Боррель напугал европейцев развертыванием госпиталей и отказался раскрыть источник своих данных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей