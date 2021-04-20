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Италия намерена возобновить прием туристов из РФ летом текущего года. Такое заявление сделал сегодня, 20 апреля, посол страны в России Паскуале Терраччано.
Представитель итальянской дипмисии также сообщил, что Рим уже оценивает возможность для такого решения, передает "Московский комсомолец".
Как уточнил Террачано, страна намерена открыть границы для россиян уже в начале июня, передает телеканал "360".
До этого глава Минтуризма Италии Массимо Гаравалья заявлял, что страна открывает туристический сезон уже в первые дни летнего сезона. Министр сообщил, что ведомство считает ситуацию с коронавирусом в стране благоприятной для подобных послаблений. Тем не менее, от иностранцев потребуют сделать тест на COVID-19 после приземления.
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