Рим готов принять туристов из РФ в первые дни турсезона

Италия намерена возобновить прием туристов из РФ летом текущего года. Такое заявление сделал сегодня, 20 апреля, посол страны в России Паскуале Терраччано.

Представитель итальянской дипмисии также сообщил, что Рим уже оценивает возможность для такого решения, передает "Московский комсомолец".

Как уточнил Террачано, страна намерена открыть границы для россиян уже в начале июня, передает телеканал "360".

До этого глава Минтуризма Италии Массимо Гаравалья заявлял, что страна открывает туристический сезон уже в первые дни летнего сезона. Министр сообщил, что ведомство считает ситуацию с коронавирусом в стране благоприятной для подобных послаблений. Тем не менее, от иностранцев потребуют сделать тест на COVID-19 после приземления.