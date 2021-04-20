Закрыть навсегда: Жириновский предложил лишить россиян южных курортов

Закрыть навсегда: Жириновский предложил лишить россиян южных курортов
Владимир Жириновский. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Политик считает, что страна никогда не победит инфекцию из-за открытых границ

Российские власти должны навсегда запретить для россиян посещение южных стран во избежание заражения коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал сегодня, 20 апреля, глава ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос СМИ перед пленарным заседанием Госдумы.

По словам депутата, ранее власти приняли решение об отмене рейсов в Турцию, однако возобновление чартеров привело к тому, что эпидемиологическая ситуация в России вновь ухудшилась. В итоге же, считает народный избранник, продолжается цикл в виде вспышек и повторных ограничений.

"Надо навсегда закрыть южные курорты и Хургаду, и Шарм-эль-Шейх, Египет не открывать", – заявил Жириновский.

Как пишет "Парламентская газета", лидер либерал-демократов полагает, что указанные места всегда будут эпицентром "заразы" из-за популярности туристов многих стран. Вместо этого, заявил Жириновский, россиянам нужно отдыхать только дома.

"Надо привыкать. Маска навсегда, перчатки навсегда", – добавил политик.

По словам политика, на курортах России действуют жесткие ограничительные меры для того, чтобы обеспечить отдых лишь привившимся. При этом туроператоры должны снизить стоимость путевок. Так, цена на отдых в Сочи выросла на 112%.

"У нас ведь есть ФАС. Установите верхнюю планку – дайте людям отдохнуть у себя, цены должны быть разумными", – считает Жириновский.

Сегодня в российском МИД заявили, что Москва ожидает открытия чартеров на популярные египетские курорты – Хургаду и Шарм-аш-Шейх. По словам заместителя главы министерства Михаила Богданова, вопрос практически решен, передает телеканал "360".

Ранее Жириновский призвал к срочному закрытию авиасообщения с Турцией, где наблюдается тяжелая ситуация с коронавирусом.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
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Навсегда это борщ будет, а так смысл есть наверное.
Гы
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Записной клон всех созывов, проведший треть жизни в думе, что изменил в лучшую сторону за эти годы? Кроме говорить и своего благосостояния.
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