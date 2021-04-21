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Власти Италии приняли решение продлить туристические визы, срок действия которых истек в период пандемии COVID-19. Данное заявление было сделано на выездной сессии Веронского евразийского экономического форума "Инновационные предприятия и технологии Томской области", состоявшейся в Томске.
По словам посла Италии в России Паскуале Терраччано, уже сейчас они могут начинать выдавать обновленные визы – вне зависимости от того, когда появится возможность пересечь границу, передает "Интерфакс".
Весной 2020 года Италия уже продлевала туристические визы, которые стали недействительными во время карантина, пишет телеканал "360".
Накануне стало известно о том, что южноевропейское государство откроет границы для россиян летом 2021 года.
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