Россия полностью возобновляет авиасообщение с Египтом

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Отправиться на курорты Хугарды и Шарм-эш-Шейха из России можно будет по прямому направлению. Владмир Путин договорился с египетским президентом Абдул-Фаттахом Ас-Сиси о возобновлении полного авиасообщения между странами.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию главы Египта.
Когда именно решение вступит в силу пока неизвестно. Туроператоры выразили готовность запустить чартерные рейсы в Египет через 7-14 дней после возобновления авиасообщения.
Еще в прошлом году президент призывал договориться не нападать друг на друга
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