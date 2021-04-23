Россия полностью возобновляет авиасообщение с Египтом

Путин провел переговоры с президентом страны

Отправиться на курорты Хугарды и Шарм-эш-Шейха из России можно будет по прямому направлению. Владмир Путин договорился с египетским президентом Абдул-Фаттахом Ас-Сиси о возобновлении полного авиасообщения между странами. 

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию главы Египта.

Когда именно решение вступит в силу пока неизвестно. Туроператоры выразили готовность запустить чартерные рейсы в Египет через 7-14 дней после возобновления авиасообщения. 

Роман ИГНАТОВ

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