Спрос на авиабилеты в РФ резко подскочил из-за длительных выходных

Спрос на внутренние авиаперелеты вырос в пять раз после того, как президент России Владимир Путин объявил о майских выходных с 1 по 10 число. Об этом заявили представители сервиса Aviasales, осуществляющего продажу билетов на самолеты.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила за продление майских праздников, озвучив соответствующее предложение президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер выразил согласие, подписав 23 апреля указ о нерабочих днях в вышеуказанный период. Решение было принято, исходя из эпидемиологической ситуации.

Так, в пресс-службе сервиса по продаже авиабилетов сообщили, что после президентского указа поиски увеличились в пятикратном размере. В списке российских курортов лидирует Геленджик. Спрос на него вырос практически вдвое – на 97,65%.

В семерке оказались Минеральные воды, которые ненамного отстали от Геленджика (94,5%), Сочи (72%), Краснодар (70%), Анапа и Ростов-на-Дону – 61,5 и 52,4% соответственно, о чем заявили представители Aviasales в комментариях для РИА "Новости".

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, кого не коснутся майские выходные. Так, ряд россиян продолжат работу в период с 1 по 10 число, несмотря на положения президентского указа. Речь идет о предприятиях с непрерывной трудовой деятельностью, а также организациях с ненормированным графиком. В этом случае решение о выходных днях остается за руководством. Как отметил пресс-секретарь президента России, невыполнение президентского указа для таких предприятий не наказуемо.