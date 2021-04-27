В России задумались о возобновлении полетов в Европу - СМИ

В России задумались о возобновлении полетов в Европу - СМИ
Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/www.globallookpress.com
Несколько ведомств должны просчитать возможности для рейсов в страны ЕС

В России хотели бы возобновить полеты в Европу. Такое пожелание выразили в авиаотрасли, рассказали знакомые с ситуацией источники.

Чтобы подобное стало реальностью, несколько ведомств должны просчитать возможности для рейсов в страны ЕС. представить выводы к 11 мая обязали Роспотребнадзор, Росавиацию и МИД.

Они подготовят свои оценки, учитывая эпидемиологическую обстановку в каждом из европейских государств. Такое поручение дала вице-премьер, председатель Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. Содержание документа можно узнать в телеграм-канале "Майский указ".

Это всего лишь бумага, хотя и действительно существующая. Никаких конкретных решений еще не принято, указал один из источников.  Такие уже были, однако  полеты по многим зарубежным направлениям все еще запрещены, отметил в комментарии РБК сотрудник одной из российских авиакомпаний.

Вопрос о возобновлении авиасообщения по-прежнему открыт. Между тем известно, возможность рейсов в какие страны ЕС будут оценивать в указанных  ведомствах. Это Австрия, Болгария, Дания,Ирландия, Италия, Кипр Люксембург, Мальта, Польша и Португалия, уточняет РБК.

Кроме европейских Росавиации МИД и Роспотребнадзору поручили рассчитать, насколько реально восстановить авиасообщение с другими странами. Таких набралось на одну меньше

В начале апреля сообщалось о пессимистичном прогнозе по путешествиям в Европу. Жителей нашей старны предупредили, что они могут не попасть в Старый Свет до 2022 года.

Ранее стало известно, что одна из стран ЕС возобновляет авиасообщение с Россией. Тогда собирались упростить способ прибытия в нашу страну жетелей Латвии.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Заявления Ирана о попытках России разрушить ядерную сделку вызвали недоумение в Москве

Министр иностранных дел республики распространил личные обиды на внешнеполитические отношения

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей