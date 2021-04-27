Несколько ведомств должны просчитать возможности для рейсов в страны ЕС

В России хотели бы возобновить полеты в Европу. Такое пожелание выразили в авиаотрасли, рассказали знакомые с ситуацией источники.

Чтобы подобное стало реальностью, несколько ведомств должны просчитать возможности для рейсов в страны ЕС. представить выводы к 11 мая обязали Роспотребнадзор, Росавиацию и МИД.

Они подготовят свои оценки, учитывая эпидемиологическую обстановку в каждом из европейских государств. Такое поручение дала вице-премьер, председатель Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. Содержание документа можно узнать в телеграм-канале "Майский указ".

Это всего лишь бумага, хотя и действительно существующая. Никаких конкретных решений еще не принято, указал один из источников. Такие уже были, однако полеты по многим зарубежным направлениям все еще запрещены, отметил в комментарии РБК сотрудник одной из российских авиакомпаний.

Вопрос о возобновлении авиасообщения по-прежнему открыт. Между тем известно, возможность рейсов в какие страны ЕС будут оценивать в указанных ведомствах. Это Австрия, Болгария, Дания,Ирландия, Италия, Кипр Люксембург, Мальта, Польша и Португалия, уточняет РБК.

Кроме европейских Росавиации МИД и Роспотребнадзору поручили рассчитать, насколько реально восстановить авиасообщение с другими странами. Таких набралось на одну меньше

В начале апреля сообщалось о пессимистичном прогнозе по путешествиям в Европу. Жителей нашей старны предупредили, что они могут не попасть в Старый Свет до 2022 года.

Ранее стало известно, что одна из стран ЕС возобновляет авиасообщение с Россией. Тогда собирались упростить способ прибытия в нашу страну жетелей Латвии.