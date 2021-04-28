Туроператоры негодуют из-за принятых мер

Власти Ивановской области ввели ограничения для туристов, планирующих посетить регион в предстоящие майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

Для жителей области и гостей действует масочный режим. Со сложностями столкнутся россияне, которые имеют документ о прохождении всего курса вакцинации против COVID-19 – потребуется дополнительная справка, подтверждающая наличие в организме антител с минимальным сроком давности в четыре месяца.

Если таковой не имеется, то нужно предоставить доказательство об отрицательном результате на инфекцию. Во всех остальных случаях действует требование о двухнедельной самоизоляции при прибытии в ивановский регион.

Документы будут проверяться на КПП при въезде – местные власти специально установят необходимые пункты. Тщательная проверка ожидает группы туристов, которые прибудут в Ивановскую область на теплоходах и автобусах.

Сам туроператор обязан собрать общие данные о вышеуказанных документах среди своих клиентов и отправить их в правительство региона по электронной почте. Те, кто прибыл на водном виде транспорта, должны пройти платный тест прямо на теплоходе еще до прибытия в Ивановскую область.

Как отмечает источник, с 30 апреля открывается пункт вакцинации на одном из железнодорожных вокзалов для прививания как местных жителей, так и туристов, говорится на официальном сайте областного правительства.

Инициативу раскритиковали эксперты туроператора АЛЕАН, заявившие о том, что ограничения станут избыточными не только для отечественной отрасли, но и самих россиян, которым потребуется раскошелиться на новые расходы. В организации заявили, что местные власти могли уведомить о принимаемых мерах хотя бы за две недели, а не за несколько дней до наступления майских праздников, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Ранее сообщалось, что правительство Московской области отказалось от ограничений в продаже спиртного в майские праздники. В УООП главного управления МВД по региону заявили, что никакой информации по мерам от властей не получали.