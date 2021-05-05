"Цены в кафе просто адские": что говорят туристе об отдыхе в Сочи на майские

"Цены в кафе просто адские": что говорят туристе об отдыхе в Сочи на майские
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Из-за закрытой Турции народ хлынул на российские курорты – довольны остались не все

Часть россиян, отправившихся в Сочи, пожаловалась на толпы отдыхающих и непомерно высокие цены.

Туристка из Самары, которая мечтала об отдыхе в Турции на майские, в результате отправилась с семьей на черноморское побережье и осталась не в восторге от некоторых моментов. Женщина рассказала, что они разместились в пансионате, где есть трехразовое питание. Удалось даже сэкономить – за счет кешбэка вышло дешевле, чем лететь за границу. Однако цены в общепите ее неприятно удивили. Россиянка показала чек одного из кафе, где цены, по ее словам, "просто адские". Так, за два супа с курицей, вафли, компот и чай семья заплатила около 2 тысяч 600 рублей.

Недовольство вызвали и толпы народу во всех общественных местах, в транспорте. Люди при этом не соблюдают меры безопасности на фоне коронавируса.

"Вчера мы ездили на электричке в Олимпийскую деревню. Сразу скажу, что все без масок. Транспорт вообще битком",

рассказала она RT.

Загруженность курорта отметил и отдыхающий из Москвы. На набережной буквально негде яблоку упасть, сообщил мужчина. Высказался москвич и о ценах. В противоположность туристке из Самары он не заметил, что цены на жилье и еду не изменились. При этом найти, где поселиться на время отдыха на майских, было довольно трудно, признался россиянин. Из-за аншлага жилье в Сочи забронировать практически невозможно. Мужчине повезло – на одном из популярных сайтов они все же нашли квартиру, владелец которой недавно зарегистрировался и не успел ее сдать.

Ранее об отдыхе в Сочи рассказала другая туристка, которая заселилась в отель и пришла в ужас от состояния номера.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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май
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Сидите дома, в наливайках. Езжайте на природу шашлык-машлык. Картошку сажайте в садах, бомжей-медников отстреливайте. В турцию плывите на бананах, гребя лопатами.
Гость218030
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вату продолжают иметь. терпилка еще держится.
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