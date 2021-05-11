Россиян предупредили о скачке цен на летний отдых

Россиян предупредили о скачке цен на летний отдых
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Стоимость поднимется из-за повышенного спроса

Летний отдых на российских курортах заметно подорожает. Об этом предупредил жителей нашей страны эксперт Грант Бабасян.

По его словам, цены на размещение увеличатся из-за повышенного спроса. Кроме популярности влияние на стоимость окажет рост затрат. 

Дорожают все услуги. К тому же владельцы отелей, гостиниц и т.п. не хотят рисковать – в попытке обезопаситься от потерь в случае введения нового карантина они поднимут цены, отметил аналитик.

Уже теперь в местах отдыха в Крыму и Краснодарском крае стоимость номера колеблется в пределах от 20 до 50 – 60 тыс. руб. в сутки. Несколько лет назад таких цен не было и в помине, добавил эксперт.

При этом нынче выросло количество услуг, повысился уровень сервиса. За все следует платить, выразил мнение Бабасян в беседе с кеорреспондентом "Российской газеты". 

Ранее эксперты спрогнозировали высокий спрос на курорты в нашей стране летом. Они предупредили, что не всем хватит мест в Сочи, Крыму и Анапе.

Также говорилось о подорожании отдыха россиян с июня по август минимум на 25%. Такая ситуация возникнет из-за пандемии коронавируса.

Полина ДОРОЖКИНА

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