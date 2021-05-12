Ушлые дельцы переписывали прайсы на глазах у отдыхающих

Коронавирус серьезно изменил жизненный уклад всего человечества. Россияне, которые славятся своей любовью к путешествиям по всему миру, оказались заперты в родной стране практически без возможности вылететь за границу. При этом Россия обладает захватывающими дух красотами и курортными зонами. Проблема лишь в том, что местные дельцы пытаются заработать за сезон отпусков на 10 лет вперед.



О своих впечатлениях рассказали российские туристы, решившие отдохнуть на родных курортах в майские праздники. Из-за невозможности выехать за рубеж многие ринулись на наше побережье. Такой наплыв туристов вскружил голову местным бизнесменам, которые начали задирать цены до небес.

По словам отдохнувшей в Сочи россиянки Надежды, предприимчивые дельцы не стеснялись переписывать ценники прямо на глазах отдыхающих. Так, за трое суток цены на блюда во кафешке, где питалась семья россиянки, подскочили на 25%. Также туристам пришлось отказаться от услуг такси, так как извозчики стали требовать баснословные суммы за небольшие переезды.

Жительница Подмосковья Марина рассказала, что несмотря на непомерный рост цен, сервис на курортах не улучшился. Так что за огромные деньги людям приходилось довольствоваться не лучшим качеством обслуживания, переполненным телами отдыхающих морем и не самым приветливым отношением хозяев гостиниц.

"Малогабаритные бабушкины двушки в наиболее дешевом Адлере уже предлагаются на июль по 150-200 тысяч в месяц", – поражается Марина.

В то же время, местные жители недовольны поведением наших туристов, пишет издание "Московский комсомолец". Людям не нравится, что отдыхающие повадились загорать на стеклянных балконах в чем мать родила.

Как будут обстоять дела летом, остается только гадать. Уже в мае российские курорты были переполнены желающими отдохнуть.