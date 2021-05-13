Куда поехать отдохнуть недорого: россияне выбрали бюджетные курорты

Куда поехать отдохнуть недорого: россияне выбрали бюджетные курорты
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Места, где для проведения отпуска не придется тратить много денег, есть в нашей стране

Лето не за горами, и многие задумались, куда поехать отдохнуть. Где это можно недорого сделать в России, так как в условиях пандемии выезд за границу сопряжен с некоторыми трудностями, уже известно.

В нашей стране есть места, где для проведения отпуска не понадобится больших затрат. Бюджетные курорты, опираясь на мнения туристов, указал OneTwoTrip.

Согласно полученной им информации, самые приемлемые цены – в маленьких городах и поселках на Черном и Азовском морях. Еще дешево можно отдохнуть в Дагестане и на Кавказских Минеральных Водах.

Поможет сократить расходы более раннее бронирование билетов и мест в гостиницах. Дешевле всего обойдется отпуск, проведенный дома или на даче, полагает часть россиян.

Нашлись и такие, кто в расчете на открытие границ, считает, что наиболее выгодными по ценам станут путевки в Турцию.

При этом некоторые уверены, что и отпуск в Греции будет недорогим. Это станет возможно скоро, как только страна отменит ограничения на число российских туристов.

Среди бюджетных курортов упоминались и другие места. Нашлись и те, кто утверждал о небольших затратах на отдых в Абхазии, Египте и на Кипре, приводит данные онлайн-сервиса "Лента.ру".

Не так давно туристов шокировали цены на российских курортах. Владельцы кафе и таксисты меняли прайсы на глазах отдыхающих, и оплата за блюда и извоз за считанные дни поднялась в разы.

Между тем соотечественников предупреждали о скачке цен на летний отдых. Говорилось, что стоимость отдыха поднимется из-за повышенного спроса.

Полина ДОРОЖКИНА

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