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Вместо Турции и Крыма россиянам лучше отправиться в Сибирь. Такой рекомендацией во время пандемии коронавируса поделился бывший главный санитарный врач России, академик Геннадий Онищенко.
По его словам, это место больше подойдет для отдыха пожилых граждан страны. Хорошо им будет также на Дальнем Востоке и в Подмосковье.
Для старшего поколения нежелательны и "самые льготные условия" на побережье в Крыму. В Турции им тоже будет некомфортно: из-за "огромного перенапряжения организма" и трудной адаптации, пояснил экс-глава Роспотребнадзора.
Но отказываться от отдыха не стоит. Для него следует использовать все возможности в нашей стране, тем более, что погода "налаживается", выразил уверенность академик на брифинге в пресс-центре Национальной службы новостей.
Ранее "Утро.ру" писало, куда можно недорого поехать отдохнуть россиянам. Бюджетные курорты назвали соотечественники.
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