Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Отправиться туда можно будет с конца мая

Россия готовится к возобновлению авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом сообщили в оперштабе. 

Подробности о рейсах будут известны позднее, пишет РИА "Новости". 

Такжее с 25 мая увеличится число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию, возобновятся международные перелеты из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Роман ИГНАТОВ

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