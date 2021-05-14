Отправиться туда можно будет с конца мая

Россия готовится к возобновлению авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом сообщили в оперштабе.

Подробности о рейсах будут известны позднее, пишет РИА "Новости".

Такжее с 25 мая увеличится число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию, возобновятся международные перелеты из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.