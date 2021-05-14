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Россия готовится к возобновлению авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом сообщили в оперштабе.
Подробности о рейсах будут известны позднее, пишет РИА "Новости".
Такжее с 25 мая увеличится число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию, возобновятся международные перелеты из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.
В список вошли два "отличившихся" государства
Россия будет своевременно отвечать на любые угрозы в свой адрес