Об этом сообщил источник в Оперштабе

Приостановку авиасообщения с Турцией в России решили продлить. Ограничения на полеты продержаться еще, как минимум, до 30 июня.

Пока официального объявления не было. О продлении ограничений на авиасообщение сообщил РИА "Новости" источник в Оперштабе.

На официиальный запрос ни опровергать, ни подтверждать информацию в ведомстве не стали, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Постоянные полеты в Турцию из России были отменены с 15 апреля.