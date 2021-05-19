Прощай, заграница: этим летом из России не выпустят никого

Прощай, заграница: этим летом из России не выпустят никого
Фото: Андрей Аркуша/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах

Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах. Возможности этим летом вылететь на отдых в другие страны у наших соотечественников, похоже, не будет.

Уже никто никуда не летит…

Как сообщил во вторник РБК , со ссылкой на пресс-секретаря S7 Group Ирину Дунькову, авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, ввиду полной неопределенности по данному направлению.

"Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено", – уточнила Дунькова.

По ее словам, рейсы отменены до 30 октября включительно, то есть, фактически до завершения летнего периода навигации 2021 года.

Днем ранее прекратил продажу билетов в Турцию на июнь и "Аэрофлот". Как отметили журналистам в самой компании, представители перевозчика не хотят создавать неудобства пассажирам из-за возможных отмен рейсов.

Какого-то четкого видения относительно "открытия" Турции для туристических перелетов нет сегодня ни у кого. Пока, по итогам встречи вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с главным внешнеполитическим советником турецкого президента Ибрагимом Калыном, и министром культуры и туризма страны Мехметом Эрсоем, принято решение о направлении в Турцию делегация российских экспертов и чиновников. Ожидается, что этот визит поможет оценить возможность возобновления авиасообщения между двумя странами.

Однако, даже, если в ходе этого и будет принято решение (что далеко не факт), о возможности отправки российских туристов в Турцию, необходимые подготовительные действия потребуют достаточного количества времени. Это означает, что часть сезона будет безвозвратно потеряна. Впрочем, судя по действиям и заявлениям авиакомпаний (где уровень осведомленности безусловно выше), позитивного исхода может и не быть совсем.

Туристический облом 80lv

 Фото: АElena Sikorskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com 

Турция – далеко не единственное популярное у российских туристов направление, по которому этим летом никто из них, по всей видимости, не полетит. Нелишне вспомнить, с каким вожделением потенциальные российские туристы до позднего вечера минувшей пятницы ждали решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ. По просочившейся накануне информации, российская сторона должна была "открыть" для перелетов, как минимум 10 популярных туристических направлений, включая Турцию, Грецию, Болгарию, Египет (курорты Красного моря), и др.

Каково же было их недоумение и разочарование, когда вместо этого, было заявлено о возобновлении авиасообщения с… Португалией, Исландией, Мальтой, Саудовской Аравией и Мексикой. Помимо того, что это далеко не самые популярные у россиян страны, в реальности, попасть ни в одну из них, кроме Мексики и Саудовской Аравии, они также не смогут, из-за санитарной политики местных властей.

Примечательно, что в список "открытых" стран не попала относительно доступная Болгария. "Открыть" ее не помогло ни решение болгарских властей о начале выдачи виз россиянам с 5 мая, ни относительно благоприятная эпидемиологическая обстановка, ни возможность въезда в страну по российской вакцине "Спутник-V", что фактически является ее признанием одной из стран ЕС.

Пример Болгарии показал, что решения о возобновлении авиасообщения принимаются отнюдь не только в соответствии с готовностью принимающей стороны и эпидемиологической ситуацией, а по каким-то иным мало кому известным причинам.

Заплати и лети

На сегодняшний день сложилась весьма парадоксальная ситуация, когда доступными для летнего отдыха россиян оказались лишь несколько довольно далеких и не самых популярных стран. Это Куба, Мальдивы, Сейшелы, Египет (через Каир), и присоединившаяся к ним Мексика. Что касается последней, то стоит напомнить, что уже во второй половине июня там начинаются сильные дожди, что фактически сводит сезон на нет.

Главный же недостаток всех этих направлений – очень высокая цена, неподъемная для подавляющего большинства российских туристов.

Печальные прогнозы

Конечно, надежда умирает последней, и веру людей в чудо никто не отменял. Нельзя полностью исключать того, что к середине лета, оперштаб примет решение об "открытии" Турции, Египта (Красное море), и еще пары-тройки каких-нибудь стран. Но учитывая, что большинство россиян планирует отдых заранее, в соответствии с распределенными еще несколько месяцев назад отпусками, вырваться на заветные курорты удастся далеко не всем.

Поможет ли все это развитию курортной инфраструктуры России? И да и нет одновременно. В данном случае речь идет исключительно о пляжных направлениях, с которыми в России всегда были большие проблемы. Наивно полагать, что семью с детьми, истосковавшимися по солнцу, морю и теплому ветру, вместо привычного турецкого пляжа, можно будет затащить на круиз по Волге (тоже все раскуплены), или Золотому кольцу. Что касается пляжных курортов Крыма и Краснодарского края, то они не располагают ни необходимой номерной емкостью для приема такого количества отдыхающих, ни тем более уровнем сервиса.

Все это несет в себе довольно серьезные риски для самих отдыхающих, так как в прошлом году именно плохо организованные Крым и Краснодарский край стали главными местами распространения коронавируса, обеспечившие ту самую "вторую волну" эпидемии, которую чиновники почему-то связывают с немногочисленными поездками россиян в Турцию.

Кстати, стоимость "отдыха" на российских пляжных курортах уже сейчас превосходит турецкую, при абсолютно несопоставимом уровне сервиса.

Главный вывод, который можно сделать из всего, сказанного выше, не несет в себе никакого оптимизма. По всей вероятности, доступного и качественного летнего отдыха у большинства россиян в этом сезоне не будет. Открытие популярных зарубежных направлений находится под большим вопросом, а отечественные курорты просто не в состоянии принять всех, кто не смог отправиться за рубеж.

Все это неизбежно ведет к тому, что летний отдых более не будет столь доступным, как это было еще несколько лет назад. Скорее всего, россиян ждут не самые интересные и комфортные направления, но за очень и очень большие деньги. Нельзя исключать, что это, наряду с многочисленными лишениями и ограничениями, станет для всех нас новой реальностью в надвигающемся постковидном мире.

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

Туристка феминистка
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Украине как самой недружественной и «нерукопожатной» стране для Путинской россии нужно мерзко гнусно «козлить» и гадить самым гадючным способом, чтобы Украинцы не лезли в Донбасс без спроса, чтобы не сбагривали и не подсовывали в следующий раз Путинской россии дохлый Крым, чтобы Украинцы не дерибанили и не высасывали из Крыма все последние ресурсы, а снабдили Крым водой и электрэнергией, да ещё и обеспечили весь Крым дешёвым качественным Украинским жором, только самый мерзопакостнейший «козлёж» образумит Украину.
Гость234699
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Гость240786
Отличные новости! Всё верно делают наши власти. Нечего поддерживать экономику русофобов. Ничего, наши туристы найдут где отдохнуть.
И еще большее кол-во толклвых и производительных граждан будет стараться покинуть эту страну НАВСЕГДА.
все-таки нужна отдушина, чтобы хоть на время выбираться из этого болота и царства быдлоты.
Закроют и это - люди просто активнее побегут отсюда на ПМЖ
ГостьВиктор Черкасов
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В Турции много достопимечательной Малой Азии. Чего только Тро я стоит. А храм Артемиды в Эфесе. А россияне, как тараканыц лезут на пляжзи. Да загорайте в Подмосковье.
Люляки баб
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узнаю место на фотке с двумя бабами в купальниках - это ж песчаный карьер у совхоза "Красный Октябрь" - тот, который в 70-<цензура> годах за ненадобностью заполнили отработанным мазутом.
Приколист
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Гость240792
Где? Жду названия.
Названия на выбор - на Диване, на Даче, в Сквере, в Баре. Чем не отдых? Море и прочие радости - для достойных и состоятельных господ, а быдлоте и этого хватит.
Гость238822
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Гость240792
Где? Жду названия.
Все правильно, облом туркам, "мы вас в Сирии поубиваем мало-помалу, но ничего вы туристов своих привозите". А вот <цензура>..р вам за щеку, гады. Есть Кипр, Греция, Тунис.
Гость240799
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Гость240786
Отличные новости! Всё верно делают наши власти. Нечего поддерживать экономику русофобов. Ничего, наши туристы найдут где отдохнуть.
Вы, небось, у моря живёте.
Гость240792
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Гость240786
Отличные новости! Всё верно делают наши власти. Нечего поддерживать экономику русофобов. Ничего, наши туристы найдут где отдохнуть.
Где? Жду названия.
Гость240786
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Отличные новости! Всё верно делают наши власти. Нечего поддерживать экономику русофобов. Ничего, наши туристы найдут где отдохнуть.
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