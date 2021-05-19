Прощай, заграница: этим летом из России не выпустят никого

Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах

Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах. Возможности этим летом вылететь на отдых в другие страны у наших соотечественников, похоже, не будет.

Уже никто никуда не летит…

Как сообщил во вторник РБК , со ссылкой на пресс-секретаря S7 Group Ирину Дунькову, авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, ввиду полной неопределенности по данному направлению.

"Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено", – уточнила Дунькова.

По ее словам, рейсы отменены до 30 октября включительно, то есть, фактически до завершения летнего периода навигации 2021 года.

Днем ранее прекратил продажу билетов в Турцию на июнь и "Аэрофлот". Как отметили журналистам в самой компании, представители перевозчика не хотят создавать неудобства пассажирам из-за возможных отмен рейсов.

Какого-то четкого видения относительно "открытия" Турции для туристических перелетов нет сегодня ни у кого. Пока, по итогам встречи вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с главным внешнеполитическим советником турецкого президента Ибрагимом Калыном, и министром культуры и туризма страны Мехметом Эрсоем, принято решение о направлении в Турцию делегация российских экспертов и чиновников. Ожидается, что этот визит поможет оценить возможность возобновления авиасообщения между двумя странами.

Однако, даже, если в ходе этого и будет принято решение (что далеко не факт), о возможности отправки российских туристов в Турцию, необходимые подготовительные действия потребуют достаточного количества времени. Это означает, что часть сезона будет безвозвратно потеряна. Впрочем, судя по действиям и заявлениям авиакомпаний (где уровень осведомленности безусловно выше), позитивного исхода может и не быть совсем.

Туристический облом 80lv





Турция – далеко не единственное популярное у российских туристов направление, по которому этим летом никто из них, по всей видимости, не полетит. Нелишне вспомнить, с каким вожделением потенциальные российские туристы до позднего вечера минувшей пятницы ждали решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ. По просочившейся накануне информации, российская сторона должна была "открыть" для перелетов, как минимум 10 популярных туристических направлений, включая Турцию, Грецию, Болгарию, Египет (курорты Красного моря), и др.

Каково же было их недоумение и разочарование, когда вместо этого, было заявлено о возобновлении авиасообщения с… Португалией, Исландией, Мальтой, Саудовской Аравией и Мексикой. Помимо того, что это далеко не самые популярные у россиян страны, в реальности, попасть ни в одну из них, кроме Мексики и Саудовской Аравии, они также не смогут, из-за санитарной политики местных властей.

Примечательно, что в список "открытых" стран не попала относительно доступная Болгария. "Открыть" ее не помогло ни решение болгарских властей о начале выдачи виз россиянам с 5 мая, ни относительно благоприятная эпидемиологическая обстановка, ни возможность въезда в страну по российской вакцине "Спутник-V", что фактически является ее признанием одной из стран ЕС.

Пример Болгарии показал, что решения о возобновлении авиасообщения принимаются отнюдь не только в соответствии с готовностью принимающей стороны и эпидемиологической ситуацией, а по каким-то иным мало кому известным причинам.

Заплати и лети

На сегодняшний день сложилась весьма парадоксальная ситуация, когда доступными для летнего отдыха россиян оказались лишь несколько довольно далеких и не самых популярных стран. Это Куба, Мальдивы, Сейшелы, Египет (через Каир), и присоединившаяся к ним Мексика. Что касается последней, то стоит напомнить, что уже во второй половине июня там начинаются сильные дожди, что фактически сводит сезон на нет.

Главный же недостаток всех этих направлений – очень высокая цена, неподъемная для подавляющего большинства российских туристов.

Печальные прогнозы

Конечно, надежда умирает последней, и веру людей в чудо никто не отменял. Нельзя полностью исключать того, что к середине лета, оперштаб примет решение об "открытии" Турции, Египта (Красное море), и еще пары-тройки каких-нибудь стран. Но учитывая, что большинство россиян планирует отдых заранее, в соответствии с распределенными еще несколько месяцев назад отпусками, вырваться на заветные курорты удастся далеко не всем.

Поможет ли все это развитию курортной инфраструктуры России? И да и нет одновременно. В данном случае речь идет исключительно о пляжных направлениях, с которыми в России всегда были большие проблемы. Наивно полагать, что семью с детьми, истосковавшимися по солнцу, морю и теплому ветру, вместо привычного турецкого пляжа, можно будет затащить на круиз по Волге (тоже все раскуплены), или Золотому кольцу. Что касается пляжных курортов Крыма и Краснодарского края, то они не располагают ни необходимой номерной емкостью для приема такого количества отдыхающих, ни тем более уровнем сервиса.

Все это несет в себе довольно серьезные риски для самих отдыхающих, так как в прошлом году именно плохо организованные Крым и Краснодарский край стали главными местами распространения коронавируса, обеспечившие ту самую "вторую волну" эпидемии, которую чиновники почему-то связывают с немногочисленными поездками россиян в Турцию.

Кстати, стоимость "отдыха" на российских пляжных курортах уже сейчас превосходит турецкую, при абсолютно несопоставимом уровне сервиса.

Главный вывод, который можно сделать из всего, сказанного выше, не несет в себе никакого оптимизма. По всей вероятности, доступного и качественного летнего отдыха у большинства россиян в этом сезоне не будет. Открытие популярных зарубежных направлений находится под большим вопросом, а отечественные курорты просто не в состоянии принять всех, кто не смог отправиться за рубеж.

Все это неизбежно ведет к тому, что летний отдых более не будет столь доступным, как это было еще несколько лет назад. Скорее всего, россиян ждут не самые интересные и комфортные направления, но за очень и очень большие деньги. Нельзя исключать, что это, наряду с многочисленными лишениями и ограничениями, станет для всех нас новой реальностью в надвигающемся постковидном мире.