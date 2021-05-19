Авиасообщение между странами возобновится не раньше середины июня

Россия не отменила запрет на полеты в Турцию. Чиновникам двух государств так и не удалось договориться.

Авиасообщение между странами возобновится не 1 июня, как предполагалось, а в лучшем случае 15-го. Таковы итоги переговоров в Москве официальных делегаций, рассказал осведомленный источник.

По его словам, продление запрета и на две недели негативно отразится туризме в Турции. В 2019 году туда из России приехали больше отдыхающих, чем из любой другой страны.

Из РФ в Турцию отправится группа чиновников. Они должны оценить, насколько действенные меры по защите от коронавируса приняты властями этой страны в аэропортах, на курортах и в других местах, посещаемых российскими туристами. После этого будет принято решение о снятии запрета с полетов туда, добавил еще один собеседник Bloomberg Turkey.

Тем временем новых случаев заражения коронавирусом в Турции стало в разы меньше. В понедельник таких зафиксировано 10 174, в то время как месяц назад их насчитывалось 63 082, отмечает издание.

По его данным, в Турции ожидали прибытия в этом году 31 с лишним миллиона туристов. От этого правительство страны рассчитывало получить доход в сумме $23,3 миллиарда.

Накануне сообщалось, что несколько российских авиакомпаний отменили рейсы в Турцию на летний сезон. Полеты были заморожены на неопределенный срок.

Ранее стало известно о продлении запрета на авиасообщение Турции с РФ.Ограничения продлятся как минимум до 30 июня, говорили в Оперштабе.